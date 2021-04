Portazo de Dimayor a Águilas: ¡y eso que tiene 18 positivos por covid!

Águilas Doradas reconoció en las últimas horas un contagio masivo en sus filas, que afectó a 18 personas, 14 de ellas futbolistas de la plantilla.

Parecía obvio que solicitara el aplazamiento de su partido y que esa demanda, sumada a los 7 lesionados que hay, fuera atendida. Pero no.



Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, explicó que el reglamento no contempla el aplazamiento de partidos por casos de covid-19 y que, en todo caso, con 7 jugadores disponibles es posible cumplir el partido.



“No es posible, lo que acordamos todos es que se podía jugar mínimo con siete jugadores. Hablamos de la situación compleja que no necesariamente depende de los cuerpos médicos, pero estamos viviendo una situación de pandemia, con un pico muy difícil, pero lo que acordamos es que hay que presentarse con siete jugadores y eso es lo que hay que cumplir. Muchos equipos lo han cumplido, muchos equipos han tenido situaciones parecidas y no hemos aplazado los partidos porque se han hecho esfuerzos grandísimos”, dijo en declaraciones a RCN Radio.



De esta manera, el equipo antioqueño tendrá que cumplir su compromiso contra Boyacá Chicó este domingo, a las 3:30 p.m. ¿En qué condiciones lo hará? Eso es lo que está por verse...