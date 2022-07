Cali tenía su primera victoria, pero Gallo le echó una mano al DIM

En el cierre de la tercera jornada de la Liga BetPlay 2022-II, Deportivo Cali e Independiente Medellín igualaron agónicamente a dos tantos. Lo que parecía la primera alegría del Cali terminó en polémica...

Las emociones tardaron en llegar. El primer cuarto de hora dejó en evidencia una ligera superioridad del cuadro visitante, pero sin ocasiones claras de gol. Todo muy tranquilo.



La pasividad se quebró recién sobre los 20 minutos. Todo gracias a la pelota quieta. Vladimir Hernández levantó un centro medido y Adrián Arregui llegó desde atrás, le ganó la posición a José Caldera y de cabeza venció la resistencia de Luis Hurtado. Bonita anotación.



Con el tanto en contra, el equipo azucarero buscó un poco más e incluso el mismo Caldera tuvo una buena volea dentro del área que evacuó de gran manera Andrés Mosquera Marmolejo. Aún así, la claridad nunca llegó. Se notaba mucho la ausencia de Teófilo Gutiérrez.



​Las emociones se guardaron para la segunda mitad. Cali adelantó líneas gracias a la mano de Mayer Candelo con los cambios y por el empuje de la gente; mientras tanto, el DIM apeló a esperar y buscar contras para sellar la victoria.



El empate no llegó sino hasta el 81', luego de que Nicolás Gallo sancionara una mano en el área. Pena máxima de la que se hizo cargo Kevin Velasco. El lateral no falló. En Palmaseca volvía la ilusión.



​Y apenas cinco minutos después, la pelota quieta le devolvió gentilezas al dueño de casa. Tiro de esquina en el que Germán Mera ganó imperialmente, Caros Robles desvió y Luciano Pons la sacó con la mano, a pesar de que el balón había ingresado. Aún así, el mismo Robles capturó el rebote y la mandó a guardar. Se venía abajo Palmaseca.



Todo era felicidad. Por fin se daba la primera victoria del semestre, pero llegó la gran polémica del duelo. En otro saque de esquina, esta vez en favor del Medellín, Agustín Vuletich retuvo dentro del área a Felipe Pardo y este se dejó caer. Gallo de inmediato señaló el punto penal y desde el VAR no le pidieron revisar.



​Christian Marrugo, con pasado el azucarero, tomó la pelota y silenció el estadio al picarla (90+5'). Sensacional tanto para sellar la igualdad a dos final.