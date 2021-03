Cali tendría tres reapariciones para el clásico 292 contra América

Deportivo Cali prepara el clásico 292 frente al América a la espera de poder tener en la formación titular al capitán Juan Camilo Angulo y al extremo Vásquez, decisión que tomará este miércoles el técnico Alfredo Arias.



Los dos jugadores son piezas importantes en el líder del campeonato y su reaparición podría devolverle al equipo la explosión de una dupla que constantemente tiene salida por la derecha. Angulo sumó varios entrenamientos con el plantel, mientras que Vásquez apenas se reincorporó.



Quien ya cumplió con su fecha de sanción es el arquero uruguayo Guillermo De Amores, guardameta que fue sustituido en Manizales por Humberto Acevedo, a la postre convertido en figura de ese compromiso que terminó sin goles ante el Once Caldas.



Sobre la evolución de Jhon Vásquez, el entrenador Alfredo Arias sostuvo en rueda de prensa que “hoy entrenó con el grupo principal y ya será decisión mía si lo vamos a tener o no, ya se puso a las órdenes, entrenó con todo el plantel, este miércoles decidiremos si será titular o no”.



Sobre Angulo, dijo que “Camilo ya está, hecho algunos entrenamientos desde la semana pasada con el grupo, lo mismo que durante estos dos días, está bien, seguramente lo único que le puede faltar es competencia, fútbol, es otro que este miércoles vamos a decidir si será titular o si va en el banco, nos tomaremos 24 horas más”.



Sobre las características de su compatriota Gastón Rodríguez señaló que “debutó unos partidos antes que yo empezara a dirigir en primera a Montevideo Wanderers, pero lo conocía desde los dos años anteriores de formativa, es un jugador que desde muy chico siempre hizo goles, ha tenido esa cualidad en su historial, si se mira el currículo en los equipos en que estuvo en todos los años ha convertido goles, no siendo el número 9 del equipo, es un atacante que juega también en la posición de enganche o mediapunta, porque el enganche es el que crea, más que nada es un mediapunta, puede ir por los extremos o de 9, en cualquiera de las tres posiciones Gastón puede jugar”.



Acerca de los cuatro partidos en que no ha podido ganar, explicó que “a veces el no ganar no tiene que ver nada con fallas, porque el equipo del frente también quiere ganar, entre esos cuatro partidos hemos jugado con Medellín allá, con Santa Fe, que jugó la final y está jugando mejor que el año pasado, jugamos el otro día con Once Caldas, un equipo que juega bien, tiene buenos jugadores y buen cuerpo técnico, hace 7 partidos que no contamos con el capitán, hace 7 partidos que no contamos con quien era el goleador, Palavecino; en el medio la suspensión de De Amores, que en un partido no estuvo Jhon Vásquez, hay circunstancias que te llevan a no ganar, lo importante es el deseo de ganar y no poner como excusas esas cosas que acabo de mencionar, nosotros si empatamos es porque no pudimos ganar, una de las principales causas es que no hemos sido los efectivos que debemos ser”.



Cali defenderá en el clásico su honor, invicto y liderato, teniendo en cuenta que los equipos que vienen detrás han recortado la diferencia.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces