Deportivo Cali se encarriló y está a un paso de entrar entre los ocho

Deportivo Cali fue uno de los equipos beneficiados en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2021, Venció 1-2 como visitante a Águilas Doradas y con 21 puntos quedó a un paso de meterse momentáneamente a los ocho, aspiración que podría lograr este miércoles (6:00 p.m.) si derrota en Palmaseca a Patriotas.

Ese gol de Michael Ortega en el segundo tiempo no solo sirvió para conseguir tres puntos valiosos, sino para aumentar el autoestima y sentir que tienen con qué estar entre quienes jueguen los cuadrangulares.



Cada entrenador tiene su sello y Rafael Dudamel ha sacado provecho de la experiencia y calidad de Teófilo Gutiérrez y en algunos partidos el talento de Kevin Velasco. Borró de sus convocatorias al uruguayo Gastón Rodríguez, quien se volvió intrascendente tras algunas apariciones buenas con su compatriota Alfredo Arias.



Precisamente, sobre el triunfo en Rionegro, Dudamel señaló que “cuando tuvimos la oportunidad de hacer un juego más colectivo pudimos hacer un juego más colectivo y así vinieron los goles. Estoy muy contento, felicité a mis jugadores porque han sabido reponerse de la eliminación en la Copa, no eran sencillo 72 horas después con el desgaste físico y mental tener que venir y enfrentar un nuevo compromiso con la gallardía y compromiso que mostraron. Son tres puntos valiosísimos que nos mantienen vivos en el objetivo de clasificar”.



Entre tanto, Michael Ortega dijo que “estoy muy orgulloso de mis compañeros por el partido hecho, no era fácil, queremos tratar de hacer las cosas de la mejor manera, sabemos que esto ya queda en el pasado, se nos viene otro partido clave este miércoles y en lo personal estoy contento porque he luchado para conseguir la oportunidad, se me dio el gol, he te tenido el apoyo de todos y ahora a pensar en Patriotas, estamos pensando en entrar a la fiesta y ser campeones”.



El calendario también es generoso con los ‘azucareros’: En la fecha 17 visita al descendido Huila el 1 de noviembre, en la 18 recibirá al Quindío, en la 19 será visitante de Jaguares y cierra el todos contra todos ante el también eliminado Once Caldas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces