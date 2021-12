Cali renovó otra ficha importante: hay más noticias en el campeón

El reciente campeón del fútbol colombiano no ahorra esfuerzos por sostener la base del grupo que consiguió la estrella 10 y aunque también se avecinan salidas, la dirigencia ha logrado extender su vínculo con varias fichas claves. El primero fue el capitán Teófilo Gutiérrez, y ahora, Hernán Menosse. La situación de Angelo Rodríguez estaría casi cerrada.

El periodista Carlos 'Petiso' Arango se refirió en las últimas horas al equipo de Rafael Dudamel, al que todavía no llegan refuerzos pero que tampoco confirma salidas; aunque se habla de por lo menos cuatro. "Las renovaciones de los jugadores importante son noticias. Angelo Rodríguez, un 90% adelantado, está muy cerquita".



✍️ ¡𝗛𝗮𝘆 𝘂𝗿𝘂𝗴𝘂𝗮𝘆𝗼 𝗽𝗮' 𝗿𝗮𝘁𝗼! 🇺🇾



Nuestro defensor campeón Hernán Menosse renovó su vínculo con Deportivo Cali hasta diciembre de 𝟮𝟬𝟮𝟮.



Sobre la salida de jugadores, el periodista dijo en su canal de YouTube que hay rumores sobre una oferta por Jhon Vásquez, quien ha sonado al Tijuana de México y un equipo alemán. "Hace rato viene ese rumor, pero no hay nada oficial. Me dicen que hay una propuesta, hay un aparente interés y podría salir. Ese negocio del Cali no fue el mejor, y que frente a una futura compra, Cali no saldría ganando nada porque tiene apenas un 50% del jugador".



¿Y las bajas? 'Petiso' Arango dio como un hecho la salida de Juan Camilo Angulo al Tolima, de Andrés Colorado y Jhojan Valencia, que irían al exterior, pero también el "no va más" de Darwin Andrade. Otro que saldría, según información de la prensa en Barranquilla para fichar con Junior es Jorge Arias.



En cuanto a la llegada de jugadores, Cali va a recuperar varios jugadores cedidos. "Repatria a canteranos: Jimmy Congo, que será el reemplazo de Valencia, y viene de jugar en Bogotá y hacer buena campaña. Carlos Lucumí, atacante de Fortaleza, y (Brayan) Montaño, son los que van a retornar".



Este miércoles sería un día clave en las toldas azucareras, según contó el periodista, se cerraría el fichaje de tres o cuatro jugadores. "Cali está buscando lateral izquierdo, volante por derecha para suplir a Colorado y la otra posición es la de un volante creativo". Finalmente, contó que Víctor Bonilla llega al Cali para "trabajar con los atacantes, sería genial, un campeón con Dudamel en su momento".



De refuerzos no habló, pero sí se especula con la posible llegada de Germán Mera, procedente del Junior.