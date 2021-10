Cali remontó en Envigado con notable actuación y se acerca a los ocho

En un partido en que impuso su experiencia en el tiempo complementario y se recuperó de un autogol, Deportivo Cali derrotó 1-2 al Envigado este sábado en el Polideportivo Sur, por la duodécima fecha de la Liga BetPlay II-2021, y recuperó su ilusión de meterse a los cuadrangulares.

Una parte inicial en la que el conjunto local se puso en ventaja con una jugada infortunada para Teófilo Gutiérrez y el arquero Guillermo De Amores, que por momentos se recostó por el lado del juvenil Juan Esteban Franco, pero luego el elenco vallecaucano equilibró las cargas y encontró varias opciones para conseguir al menos la paridad, sin conseguirlo.



El segundo periodo favoreció en gran porcentaje al equipo verdiblanco, que igualó y después remontó el marcador, tras producirlas mejores jugadas ofensivas ante un rival que vio superado totalmente desde la estrategia implementada por Rafael Dudamel.



Sobre los 16 minutos, en una salida el defensor José Caldera dejó el balón en Teófilo, que lo devolvió al arquero Guillermo De Amores sin que el uruguayo pudiera dominarlo con los pies y se consumó el autogol. Pero Envigado no aprovechó ese golpe psicológico y quedó a merced del ataque ‘azucarero’ en diferentes aproximaciones que protagonizaron ‘Teo’ y Jhon Vásquez.



Cali tuvo un tiro libre frontal a los 42 por intermedio de Harold Preciado a la base del palo derecho, pero el arquero Santiago Londoño salvó con una buena estirada.



Jhon Vásquez también intentó a los 43 con un derechazo que pasó muy cerca del poste diestro, en otra acción de riesgo para la zaga ‘naranja’.



Teófilo legó bien por la derecha, metió el centro y Vásquez desperdició el empate a los 47 tras la estupenda atajada de Londoño.



Para el inicio del segundo tiempo, Ángelo Rodríguez reemplazó a Harold Preciado, quien salió por una molestia.



A los 3 minutos, Andrés Colorado jugó en la mitad por sector derecho y tocó con Kevin Velasco quien maniobró con soltura, tiró el cuerpo hacia atrás y con un zurdazo templado superó a Londoño para el 1-1.



´Teo’ probó a los 6 con un nuevo derechazo, pero el balón se fue lejos del horizontal.



Eran los momentos del cuadro verdiblanco, que superaba el trabajo defensivo de Envigado.



José Alberto Suárez hizo dos cambios a los 18: Michael Nike Gómez por Steven Rodríguez y Juan Manuel Zapata por Iván Rojas. En el Cali entraron Duván Mina y Carlos Robles por Vásquez por Jhojan Valencia, respectivamente, a los 20.



Dudamel montó mejor su esquema de contención y casi con 5 hombres le cortó los circuitos al equipo anfitrión, que esta vez no pudo aplicar su fórmula de dinámica y velocidad para hacerle daño a la zaga visitante.



Otra vez llegó con peligro el cuadro ‘azucarero’ a los 21, ‘Teo’ ganó con incomodidad en el área y centró, pero Ángelo no alcanzó a conectar el esférico.



Envigado despertó con un remate de Michael Nike Gómez, pero el arquero De Amores salvó con su pie derecho, a los 22.



A los 26, tras un tiro de esquina por derecha jugado en corto Kevin Velasco metió el balón al área, el defensor Juan Camilo Suárez rechazó con tan mala fortuna que pegó en el talón de José Caldera, que estaba de espaldas, y superó la resistencia de Londoño para el 1-2.



El técnico ‘naranja’ movió nuevamente su banco al ingresar a Édinson López y William Hurtado por Jáder Maza y Diego Moreno, consciente de que había perdido totalmente el control del mediocampo.



Kevin Velasco, autor del primer tanto y el jugador más destacado del encuentro, dejó la cancha para que entrara el argentino Franco Nicolás Torres, a los 36.



Juan Camilo Angulo entró por Teófilo a los 41, también para ayudar a que Envigado no encontrara espacios. En resumen, Cali fue superior y justicieramente logró un triunfo importante para seguir en su mejoría futbolística.



Con 16 puntos que lo ubican parcialmente en la casilla 10 y a 1 una unidad del octavo, con partidos pendientes por jugar, los verdiblancos se ilusionan con entrar a los ocho, en tanto que Envigado sigue sexto con 18, peor podría salir del listado en esta jornada.



En la fecha 13, Cali recibirá el sábado 9 de octubre (4:00 p.m.) a Equidad y Envigado visitará al Medellín el viernes 8 (8:05 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés