Cali sale a acabar con las dudas y las presiones frente a Pasto 

Los últimos días no han sido fáciles en el entorno del Deportivo Cali, sobre todo por las actuaciones de algunos de sus hinchas ante los malos resultados. Sin embargo, el cuadro verdiblanco es octavo en la Liga BetPlay I-2021 y está a 6 puntos de asegurarse en los cuartos de final, por lo que este lunes (8:00 p.m.) en Palmaseca buscará ante Pasto una victoria que le dé tranquilidad.

Con el triunfo 2-1 de Millonarios sobre Bucaramanga, los dirigidos por Alfredo Arias pasaron de la primera a la octava casilla en el desarrollo de las fechas 13 y 14 con 24 unidades, superando al noveno, América, por apenas 2 puntos, lo que lo obliga a vencer al conjunto nariñense para permanecer en el listado.



Lamentablemente, los ‘azucareros’ no han podido sumar los dos triunfos que desde hace rato los hubieran clasificado, principalmente por su preocupante falta de definición, y eso ha generado malestar en algún sector de su hinchada, que ha acudido a acciones no justificadas para presionar al plantel.



Pasto también llega con necesidad de triunfo, pues con 19 puntos ocupa la duodécima casilla y un revés lo dejaría prácticamente eliminado de cualquier opción de avanzar a la siguiente ronda.



Conocida la lista de 18 convocados, regresa el lateral derecho Juan Camilo Angulo tras pagar una fecha de sanción, pero se pierden el compromiso el central Jorge Arias por lesión y el extremo Jhon Vásquez, que sigue sin recuperarse de una molestia muscular.



La esperanza es que Alfredo Arias pueda recomponer el funcionamiento futbolístico con lo que tiene, de mitad de cancha hacia arriba al uruguayo Gastón Rodríguez, así como a Marco Pérez y a Ángelo Rodríguez, que completó 20 partidos sin marcar gol.



Yeison Tolosa y Kevin Velasco volverían a estar por las bandas ante un rival que presenta bajas importantes como la del volante Camilo Ayala y el delantero Jeison Medina, pero no por eso deja de representar riesgo por el proceso que acumula, su buen juego colectivo y orden defensivo.



Datos en el previo



Deportivo Cali lleva diez partidos invicto jugando como local ante Pasto (4 victorias y 6 empates) en Liga. Es la racha más extensa entre ambos equipos en la competencia desde 2002. Además, Deportivo Pasto solamente pudo anotar un gol en sus últimas tres visitas al Cali.



Los verdiblancos tienen siete partidos sin victorias (5 empates y 2 derrotas) y cuatro sin convertir goles (2 empates y 2 derrotas). En caso de no marcar frente a Pasto superará la peor racha de partidos Liga sin goles desde 2002: 4 partidos en entre abril y mayo de 2018.



Pasto lleva tres partidos sin perder jugando como visitante: una victoria frente a Once Caldas (0-1) y dos empates (Santa Fe y DIM) con el mismo resultado final (2-2). Es la mejor racha desde los siete primeros partidos de 2020 cuando encadenó siete encuentros sin perder fuera de casa.



Cali mantuvo su valla invicta en el 50% de los partidos disputados en la Liga BetPlay I-2021 (7/14), siendo el segundo mejor registro de la competencia, detrás de Independiente Santa Fe (62%, 8/13).



El conjunto nariñense es el que más goles ha convertido en jugadas de tiros de esquina en lo que va de la Liga BetPlay. Lleva cuatro tantos que representan el 27% de sus anotaciones totales en el torneo. Por esta vía, Deportivo Cali solo convirtió uno de los 11 goles que lleva en el campeonato.



Lunes 29 de marzo

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: David Espinosa (Antioquia)

Asistentes: John A. León (Caldas) y Danilo Sarmiento (Boyacá)



Probables formaciones



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia (Eduard Caicedo), Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Yeison Tolosa; Marco Pérez (Gastón Rodríguez), Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alfredo Arias.



Deportivo Pasto: Diego Martínez; Esneyder Mena, Cristian Tovar, Hernán Pertuz, Tomás Maya; Francisco Rodríguez, Éderson Moreno, César Quintero, Arlex Hurtado; Ray Venegas, Iván Rivas (Sebastián Herrera).

D.T.: Diego Corredor.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces