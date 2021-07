Michael Ortega y su presente con Cali para partido contra Bucaramanga

Michael Ortega volvió a ponerse la camiseta del Deportivo Cali en un partido oficial tras una ausencia de 11 temporadas. El domingo pasado fue titular en el compromiso que terminó 0-0 ante el Medellín en Palmaseca, por la tercera fecha de la Liga BetPlay II-2021.

Este sábado, ante la baja del lateral izquierdo Darwin Andrade será Kevin Velasco el que cubra esa posición, por lo que Ortega seguramente estará en creación, muy cerca del uruguayo Gastón Rodríguez.



Sobre la forma en que afrontó el encuentro ante el ‘Poderoso’, Michael dijo que “me sentí bien, creo que a pesar de que era el primer partido y hace mucho tiempo venía con una para, físicamente al otro día me sentí bien, pensé que me iba a costar muchísimo más a la hora de levantarme, que iba a sentir un poco el cuerpo, pero eso me da la tranquilidad de que físicamente estamos bien, ganar minutos, ganar partidos, poco a poco y partido a partido tengo que ir soltándome más y mejorando todo lo que se pueda hacer por el bien del grupo”.



También se refirió al manejo de la ansiedad para que Harold Preciado pueda encontrar rápidamente el gol: “Todos sabemos lo importante que es Harold para el equipo, es un goleador de nacimiento, lo ha mostrado en sus estadísticas y es muy valioso para nosotros, sabemos que en cualquier momento va a encontrar el gol y allí se va a abrir esa puerta para que las cosas salgan bien, nosotros tenemos que llevarle la pelota, tratar de encontrarlo más, para eso se está trabajando en la semana. Estamos tranquilos, sabemos que en cualquier momento se le puede dar, así son los goleadores, lo importante es generar opciones de gol para él y que pueda estar más tranquilo en contacto con el arco contrario”.



En cuanto a las tareas que cumple en la cancha reveló que “me he sentido muy cómodo con el ‘profe’, él sabe las condiciones que tengo, qué le puedo aportar, obviamente el primer partido había un poco de nervios después de una sobrecarga que venía presentando, esperar entre líneas, en su momento he hablado mucho con él y me ha dado más libertad a la hora de jugar, en el segundo partido me tengo que sentir más suelto. Me pide que juegue, que esté tranquilo en eso, que soy un gran jugador y que tengo que estar suelto. Cuando no tenga la pelota, hacer el sacrificio como lo puede hacer cualquier jugador y a la hora de recuperarla, atacar siempre. El ‘profe’ se ha caracterizado por ir siempre al frente, sea cual sea el rival, y para mí, que vengo de equipos de afuera que juegan así, me siento muy tranquilo con un entrenador que siempre busca el arco contrario”.



Precisamente del compañero que quedó habilitado tras pagar una fecha de sanción, manifestó: “Con Gastón me he entendido muy bien, cuando te entiendes con una persona fuera de la cancha, se hace más fácil adentro también, es un gran jugador hay mucha gente que piensa que yo le quité el número, cuando él fue la persona que me lo quiso entregar, tengo que aprovechar para decir eso, es un gran jugador y persona, que en poco tiempo ha hecho cosas muy importantes para el equipo. En los entrenamientos me he sentido muy bien con él, le hace más fáciles las cosas a uno, y así como todos, con Vásquez, Preciado, tenemos una linda amistad y eso se hace muy importante a la hora de competir”.



Cali suma 4 puntos en dos juegos y recibirá a uno de los líderes de la Liga este sábado (6:05 p.m.), a la espera de que le autoricen un pequeño grupo de socios y dueños de suites, si la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos en Palmira baja del 85%.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces