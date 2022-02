‘No es el Deportivo Cali, este no es actual campeón’: Ángelo Rodríguez

Deportivo Cali sigue sin levantar cabeza en esta liga, en el cual el sábado sumó su cuarta derrota en cinco salidas, que lo deja nuevamente en el último lugar de la tabla de posiciones. El delantero Ángelo Rodríguez analizó lo que fue esta nueva derrota contra Envigado y pensar ya en el juego de ida de la final de la Superliga contra Tolima.

“Creo que no es el Deportivo Cali, este no es actual campeón, sale uno un poco aburrido, pero bueno hay que mejorar, ya en unas horas tenemos un partido importante que es la final de la Superliga y corregir, tenemos dos o tres días para corregir en lo que estamos fallando, en lo que es el Cali, porque hoy no tuvimos esa sociedad que tenemos arriba o que tenemos desde abajo, pero vamos a hablarlo, corregirlo y el día miércoles pensar ya en ese partido”.



Habló de que deben volver a mostrar el nivel del semestre anterior: “el equipo hoy no estuvo a la altura, nos faltó; siendo así, tuvimos opciones para irnos adelante, para empatar, pero no sé si será un tema físico. El equipo está bien preparado, pero es verdad lo de la seguidilla de partidos, pero no creo que sea una excusa, porque estamos bien preparados. Se nos viene un gran partido el día miércoles, vamos a trabajar, hablar que es lo que está pasando y llegar a ese top que tenemos acostumbrado a la hinchada.



Al final mencionó las falencias que mostró el equipo: “no tuvimos sociedades, no fue el equipo que estamos acostumbrados a jugar, pero no vi en ningún momento que los defensas fueran superiores, no tuvimos ese juego que nosotros sabemos hacer y bueno se llevaron un triunfo, no sé si merecido, obviamente el equipo no estuvo a la altura, no hicimos lo que estamos acostumbrados hacer, por eso nos vamos un poco tristes y aburridos, pero la responsabilidad siempre ha estado”.



Corresponsal Futbolred Cali