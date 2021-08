‘No tengo excusas cuando se juega mal, el culpable soy yo’: Arias

Solo tres respuestas entregó el técnico Alfredo Arias en la rueda de prensa posterior al empate 2-2 con Millonarios en la quinta fecha de la Liga BetPlay, en la que ocupa la casilla 12 con apenas 5 puntos, y podría descolgarse más si los resultados de los partidos que faltan no le favorecen.



Uno de los cuestionamientos fue la inclusión como titular de Carlos Robles por Andrés Colorado y el flojísimo primer tiempo ante un rival que lo superó ampliamente en el primer tiempo en Palmaseca.



Ni siquiera tener un hombre de más a partir del minuto 2 del segundo tiempo por la expulsión del lateral izquierdo Elvis Perlaza sirvió para que aprovechara la ventaja numérica y los jugadores que ingresaron, como Teófilo Gutiérrez.

Aquí están las frases del entrenador uruguayo, quien al final de la conferencia de prensa se habría despedido del equipo periodístico de WIN Sports, anunciándoles que no sería más el timonel verdiblanco:



¿Se equivocó en el planteamiento? “Cuando un técnico tiene que hacer a los 27 minutos un cambio seguramente el error fue mío, pensé el partido con Robles no tiene culpa ninguna Robles, al contrario, pero en ese equivocarnos pensé que podíamos recuperarnos, error mío seguramente el planteamiento y las fallas defensivas, hoy nos hicimos dos goles, porque uno en contra cuando no había ninguno de ellos para empujar y el segundo desde todo punto de vista tiene errores también puntuales. No jugamos bien, jugamos apurados, seguramente vernos en pérdida nos hizo emocionalmente jugar mal, no tengo nada que poner de excusa cuando mi equipo juega mal, el culpable soy yo”.



¿Por qué al final no se aprovechó el hombre de más, sobre todo con la entrada de Teófilo? “No siempre el hombre de más te garantiza ganar, protagonizamos, fuimos, pero el rival es un buen equipo, es un buen técnico y cuando hacemos el gol del empate, que faltan 10 minutos más lo que había que adicionar, se corta la luz, el rival aprovechar para rearmarse, descansar, para recuperar piernas, pero todo ese análisis queda en la nada si nosotros hubiésemos defendido mejor, igual las dos pelotas que tuvimos que defender hubiésemos jugado mejor. Y otra vez digo, mis jugadores hacen todo lo que pueden, se entregan, ustedes pueden ver, salen muertos de cansados, corren, entregan todo, pero no estamos jugando bien, eso es responsabilidad mía, vuelvo a decir”.



¿Por qué trató de jugar tanto por la mitad, sobre todo en el primer tiempo? “Trataba de jugar cuando jugaba (risa), hace muchos años, ni siquiera lo pienso, no tengo condiciones para jugar. Los partidos se dan así, esto no es ajedrez, que usted mueve esta pieza acá y se queda quieta, que usted piensa que esta se queda acá y de repente se movió para acá, los rivales también se mueven para acá. No es tan así, pero no voy a rehuir que el equipo no jugó bien, es verdad, no jugó bien, vuelvo a decir, es toda responsabilidad mía”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces