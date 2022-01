Un tricampeón azucarero se encargará de entrenar a los atacantes

Los dos fueron campeones de Liga en 1998, así como subcampeones de Copa Libertadores en 1999. Bonilla, en una estupenda temporada anotó 37 goles en el torneo local erigiéndose como máximo artillero y otros 6 goles en el certamen continental.



El año pasado se hicieron la promesa de que el que llegara primero como responsable del cuerpo técnico engancharía al otro. Apenas comenzando el año nuevo, Rafael Dudamel le cumplió a su ex compañero y Víctor Bonilla es oficialmente el entrenador de delanteros del Deportivo Cali, por lo que este fin de semana el club le dio la bienvenida oficial con dos emotivos videos.



🎥 Pasaron algunos años, estuvimos distanciados, pero los vínculos y este amor verdiblanco en particular, son para siempre. 💚♾



¡Bienvenido a su casa, Víctor Bonilla!



El ídolo del Deportivo Cali regresa para ser preparador de delanteros del primer equipo.

Durante la estadía del técnico Alfredo Arias ese fue uno de los lunares del equipo y aunque en dos ocasiones a través de ruedas prensa virtuales FUTBOLRED le sugirió que acercara a Sergio ‘Checho’ Angulo para trabajar con los atacantes, el uruguayo hizo caso omiso, mientras que Dudamel entendió que será muy importante en este año que comienza.



La bienvenida a uno de sus ídolos no podía ser distinta. Por medio de sus redes sociales y con imágenes tomadas desde la llegada de Bonilla en su vehículo a la sede campestre de Pance, el elenco vallecaucano reseñó: “Pasaron algunos años, estuvimos distanciados, pero los vínculos y este amor verdiblanco en particular son para siempre. ¡Bienvenido a su casa, Víctor Bonilla!”.



Posteriormente, en la cancha donde tantas veces prepararon los partidos, lo esperaba Dudamel con la camiseta del equipo y frases salidas del corazón: “Goleador, bienvenido de nuevo a tu casa, estoy muy emocionado de poder vivir contigo este momento, soñaba teniéndote conmigo, fueron muchos momentos que vivimos en nuestra época de jugadores y ahora quiero que disfrutemos de muchos triunfos”.



Con la nostalgia de no tener ya a su hija mayor, Diana Cecilia, hincha del equipo y fallecida el pasado 20 de octubre en un accidente de tránsito, Bonilla dijo que “me invade el sentimiento, quiero darte las gracias, que más que volver a mi casa, después de tantos años regresar, me siento un hombre privilegiado”.



Uno de los más contentos con su llegada es Harold Preciado, botín de Oro en la Liga que le dio la décima estrella al club. Pero también lo están Ángelo Rodríguez, Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez y los canteranos que piden pista. Bonilla fue también campeón con el Cali en 1996, con la dirección técnica de Fernando ‘Pecoso’ Castro.



Jhon Vásquez tenía una oferta de Arabia Saudita, pero este domingo en charla con Jefferson 'Piña' Villaquirán, de Antena 2 Cali, confirmó que se queda en la institución, por lo menos durante los primeros seis meses del año.



Deportivo Cali tiene este semestre como grandes retos la defensa del título y hacer una buena actuación en la Copa Libertadores.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces