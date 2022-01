¡Un gangazo! El valor por el que Millonarios terminó fichando a Ruíz

En medio de malas noticias en el tema refuerzos y la plantilla que afrontará tres torneos en 2022, Millonarios concretó uno de los mejores negocios de los últimos años.



En diálogo con ‘El Carrusel’ de Caracol Radio, Carlos Barato, presidente de Fortaleza, dio todos los detalles de la venta del joven Daniel Ruíz al conjunto embajador. Fue toda una ganga teniendo en cuenta lo que brilló en el año pasado.



Así mismo dio detalles sobre la situación de Diego Abadía y Édgar Guerra, dos canteranos albiazules que estaban en la órbita de Fortaleza.

Venta de Daniel Ruíz - Quedó cerrada la negociación. El uso de la opción de compra la hizo Millonarios por el 80%, nosotros nos reservamos un 20% y eso está. Falta que suena la registradora que eso es muy importante, pero pasará en estos días. Millonarios es un equipo muy serio.



Valor de la venta de Ruíz - No fue el mejor negocio para Fortaleza. No quiero que suene a una queja porque son apuestas que uno hace. En esa época era un chico sub20, había debutado con nosotros, había hecho una buena temporada y en el momento de pandemia decidimos darle la oportunidad. Lo pidió Millonarios, le apostamos y quedó un negocio barato: 350 mil dólares por ese 80%. Y es financiado entonces nos dan una cuota ahorita en enero y así. Pero nos salió bien porque a Millonarios le aportó, el jugador se valorizó y nosotros tenemos ahí un 20%. No fue el mejor negocio de todos, pero llegarán otros.



Préstamo de Sebastián Navarro - Se queda con nosotros una temporada más. Le hicimos la solicitud a Millonarios. Él es un jugador que ha mejorado mucho con nosotros, incluso hizo buenos goles, es un gran asistidor. Es un jugador que se ha potenciado, pero consideramos que le falta por lo menos un semestre más y Millonarios estuvo de acuerdo.



Interés por Diego Abadía y Édgar Guerra - Nos gustaría tenerlos, pero Millonarios al parecer ya decidió que los van a dejar tal vez porque van a tener doble competencia y torneo internacional. Pero bueno, sí queríamos ayudarles a potenciar.