¡Hay nuevo líder! Cali ganó de visita por la mínima diferencia

Pese a desperdiciar una buena cantidad de opciones de gol, Deportivo Cali asumió el liderato de la en la Liga BetPlay I-2021 al derrotar 0-1 este domingo en la segunda fecha del certamen al Pereira, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas, de la capital risaraldense.

Los primeros minutos se jugaron en terreno del local, al que Cali sometió a través de la posesión y con mucha seguridad en los pases, pero lamentablemente reincidió en lo que fue su lunar la temporada pasada: La falta de definición, en acciones que se enumeran a continuación:



Jorge Arias exigió a Harlen Castillo en un tiro libre que envió el guardameta ‘matecaña’ al tiro de esquina, a los 5 minutos.



Bryan Castrillón trató de quitarse el dominio verdiblanco con un disparo que se fue desviado. Y en esa continuación por poco convierte Agustín Palavecino y detuvo bien Harlen Castillo, luego de un centro de Jhon Vásquez, jugando otra vez como extremo derecho.



En la siguiente ocasión llegó Marco Pérez con un centro atrás, aunque Vásquez no pudo recepcionar bien y remató desviado. Era indudable la superioridad del elenco ‘azucarero’, pero le faltaba eficacia, como lo corroboró Vásquez cuando encaró a Castillo en el área y mandó el balón por fuera.



Sin embargo, después del minuto 25 el visitante perdió el control del partido cuando Palavecino cambió de sector, y Pereira con mucha vehemencia empezó a llegar al área de Guillermo De Amores, especialmente con un derechazo de Rafael Navarro que dio en el horizontal, después de la intervención del golero uruguayo.



Cali hizo dos variantes nominales en la etapa complementaria para refrescar su plantilla, al ingresar a Carlos Robles y Kevin Velasco, pero fue Pereira el que estuvo cerca de abrir el marcador con un zurdazo de Cristian Flórez.



Ángelo Rodríguez y Rafael Navarro también intentaron en el área rival, sin suerte. Ángelo buscó un centro de Andrade desde la izquierda, pero el arquero Castillo achicó bien, quedando golpeado en el piso.



Jhon Vásquez metió un centro medido al área, pero lamentablemente Ángelo no cabeceó bien, en tal vez la oportunidad más clara para el elenco verdiblanco. Sin embargo, al revisar el VAR se ve que en esa misma acción Bryan Castrillón le hace falta a Palavecino en el área, por lo que el árbitro Keiner Jiménez dio penalti, que convirtió el mismo volante argentino a los 23 minutos para el 0-1.



Kevin Velasco tuvo otra, solitario frente a Castillo y le tiró el balón al cuerpo a los 32, cuando pudo haberlo sacado a la derecha o devolverlo a Vásquez. Esos espacios dejados por los jugadores pereiranos en su afán de anotar no fueron aprovechados por el elenco vallecaucano, que salió avante por la mínima diferencia. A Rodríguez y Arroyo les quedaron las últimas, aunque volvieron a fallar ante un golero muy concentrado como Castillo.



El conjunto risaraldense no derrota al Cali desde el 19 de febrero de 2009, cuando lo venció con gol de Julián Barahona.



En la próxima fecha del todos contra todos, Cali será local el viernes 29 de enero (8:00 p.m.) ante Envigado, en tanto que Pereira visitará a Nacional el sábado (6:05 p.m.).







Síntesis: Pereira 0-1 Cali



Pereira: Harlen Castillo (7); Danny Cano (5), Diego Peralta (5), Maicol Medina (5), Cristian Flórez (6), Jherson Mosquera (5), Johnny Vásquez (5); Rafael Navarro (5), Wilfrido de la Rosa (5); Bryan Castrillón (5), Franco Arizala (5).



Cambios: Ever Valencia (5) por Johnny Vásquez (25 ST), Daniel Restrepo (5) por Maicol Medina (25 ST), Henry Rojas (5) por Bryan Castrillón (25 ST), Sergio Ramírez por Rafael Navarro (37 ST), Gilberto ‘Alcatraz’ García (SC) por Danny Cano (43 ST).



D.T.: Jorge Artigas.



Deportivo Cali: Guillermo De Amores (6); Juan Camilo Angulo (6), Hernán Menosse (6), Jorge Arias (6); Darwin Andrade (6); Jhojan Valencia (6), Andrés Balanta (6), Agustín Palavecino (8), Marco Pérez (5), Jhon Vásquez (6); Ángelo Rodríguez (6).



Cambios: Carlos Robles (6) por Andrés Balanta (1 ST), Kevin Velasco (5) por Marco Pérez (1 ST), Andrés Arroyo (SC) por Jhon Vásquez (45+1 ST).



D.T.: Alfredo Arias.



Gol: 0-1: Agustín Palavecino (23 ST, de penalti).



Amonestados: Johnny Vásquez (18 ST), Diego Peralta (34 ST) por Pereira. John Vásquez (45+1 ST) por Cali.



Expulsados: No hubo



Partido: Bueno



Figura: Agustín Palavecino (8).



Estadio: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)



Asistencia: Sin público



Árbitro: Keiner Jiménez (6)







Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces