El clásico, opción de Cali para mejorar en elaboración y en definición

Desde la séptima fecha, cuando le ganó 1-2 al Junior el 17 de febrero en Barranquilla, Deportivo Cali no sabe lo que es un triunfo en la Liga BetPlay I-2021.



Hasta ese momento tenía un buen ahorro en el primer lugar de la tabla, posición que ha podido defender pese a sus últimos cuatro empates consecutivos: 1-1 con Alianza Petrolera en Palmaseca, 1-1 con el Medellín en el Atanasio Girardot, 1-1 con Santa Fe y 0-0 con el Once Caldas en Palmaseca.



Sin embargo, las distancias se acortaron y Santa Fe (que jugaba este lunes ante Pasto en El Campín) estaba a solo 2 puntos, y Tolima y el sorprendente Jaguares quedaron a 3, lo que indica que Cali está obligado a ganarle como local este jueves (8:00 p.m.) el clásico vallecaucano 292 al América.



Es inocultable que con la salida de Agustín Palavecino el conjunto verdiblanco perdió a su creativo y al mismo tiempo el jugador más claro en definición. Alfredo Arias sigue dándoles la oportunidad a Andrés Arroyo y Kevin Velasco, pero ninguno de los dos responde como tiene que ser, con el protagonismo que requiere un equipo que está llamado a ser protagonista del certamen.



Hoy es un equipo que no elabora sino que sale directo por las bandas. A eso se suma que no hay eficacia en la definición, Ángelo Rodríguez sigue aparatoso para concretar y Marco Pérez no se hace presente en el marcador desde el compromiso de Barranquilla. Ahora, con el anuncio del uruguayo Gastón Rodríguez –a pedido del técnico–, es esperado en la capital vallecaucana para que entre rápido en el andamiaje ‘azucarero’, aunque sus cifras no son propiamente las de un goleador.



Cali tiene un muy buen presente con sus arqueros (Guillermo De Amores y Humberto Acevedo), al igual que en sus sectores defensivo y medular de contención, solo que de mitad de cancha hacia arriba ha perdido contundencia, factor que se ha evidenciado recientemente y en el juego pasado con la ausencia de Jhon Vásquez.



El clásico será una buena oportunidad para retomar la confianza en el líder de la competencia y de paso generarle inconvenientes al rival de patio, que también hace cuentas de un triunfo para mantenerse con la ilusión de clasificar a los cuartos de final, y aunque ha conseguido dos victorias consecutivas, su margen de error es estrecho.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces