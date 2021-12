Cali venció a Junior y se ratificó en la gran final ¡Júbilo verde!

Deportivo Cali derrotó 2-0 este sábado en Palmaseca con inmensa superioridad a Junior en la quinta fecha del cuadrangular A y se clasificó de forma anticipada a la final de la Liga Betplay II-2021.



El partido comenzó con una hora de retraso por las dificultades en el acceso al escenario por un impresionante trancón originado por la gran cantidad de vehículos y el tránsito de cerca de 35.000 aficionados que armaron una fiesta espectacular en las tribunas. Cali tuvo casi una hora para su trabajo de calentamiento, mientras que el visitante lo hizo en 45 minutos.



Noticia en desarrollo. Iniciadas las acciones, en el minuto 13 el elenco 'tiburón' originó una llegada con riesgo de Edwuin Cetré y Didier Moreno estuvo cerca de abrir el marcador.



Más incisivo el cuadro visitante, con presión alta sobre un Cali pasivo, que a partir de la jugada del penalti empezó a aparecer en zona de Sebastián Viera, incluso con dos o tres acciones más que pudieron darle mayor holgura en el marcador.



Muy parecido el segundo tiempo, en el que los dirigidos por Rafael Dudamel salieron con mayor ímpetu para desequilibrar a una defensa que terminó con tres centrales ante el desespero de jugarse el todo por el todo y prácticamente perdido en la cancha, superado por el funcionamiento colectivo de los 'azucareros'.



Final melalcólico para Junior, que no pudo interpretar el buen planteamiento del anfitrión, especialmente con el control del balón y con un sector defensivo bien respaldado por Guillermo De Amores.



Sambueza fue amonestado a los 21. Luego, a los 24 en una maniobra de Jhon Vásquez se volteó Ángelo y produjo una mano en el área de Danny Rosero, quien recibió amarilla por parte de Wílmar Roldán. Al cobro del penalti fue Harold Preciado y anotó el 1-0 a los 25. Preciado intentó nuevamente a los 28 con un remate que pasó muy cerca.



Vásquez se jugó la individual, no compartió y desperdició la oportunidad del segundo a los 32. Colorado también ensayó desde fuera del área y el balón pasó cerca.



Para el comienzo del complemento no hubo variantes en los dos equipos, pero Arturo Reyes realizó tres modificaciones a los 8 minutos: Willer Ditta, Luis González y Fabián Ángel por Gabriel Fuentes, Didier Moreno y Fabián Sambueza. Dudamel también movió su banco: entró Daniel Luna por Ángelo Rodríguez a los 21.



Consumado el tiempo de adición, Cali y su hinchada celebraron el paso a la final, a la espera de su rival del cuadrangular B, en el que tres equipos siguen con opción de clasificar.Fabián Ángel vio la amarilla a los 23 por falta a Teófilo Gutiérrez. Y Fabián Viáfara reemplazó a Marlon Piedrahita a los 29.



Una notable acción de Colorado permitió que luego de filtrar el balón Daniel Luna con pierna derecha convirtiera el 2-0 a los 34 para, desatar la euforia en las graderías colmadas. Andrés Balanta y Michael Ortega ingresaron por Andrés Colorado y Harold Preciado a los 43.

Larry Vásquez se fue expulsado provocado por Teófilo a los 49. En ese momento ya estallaba el júbilo, sumadas las lágrimas y los abrazos en todas las localidades, emocionados porque su equipo se acerca a la anhelada décima estrella, si supera a su próximo rival.



En la última jornada del grupo, el miércoles 15 de diciembre Cali visitará al Pereira por cumplir, en tanto que Junior recibirá a Nacional.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces