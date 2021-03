Deportivo Cali quiere salir de su ‘empatitis’ en el clásico 292

Deportivo Cali viene de cuatro empates consecutivos en la Liga BetPlay I-2021 y nada mejor que acabar con esa racha este jueves (8:00 p.m.) en el clásico vallecaucano 292 frente al América en Palmaseca.



La ventaja tomada por el cuadro que dirige Alfredo Arias le ha permitido mantenerse líder con 23 puntos, aunque la distancia se acortó y Santa Fe (22, pero descansa en esta jornada), Tolima y Jaguares (20) amenazan con llegar al primer lugar. De allí que ganar el clásico no solo le permitirá solidificar esa posición, sino también complicar al tradicional rival de patio, que sigue haciendo cuentas para tener un cupo en los cuartos de final.



El técnico Alfredo Arias podrá echar mano de tres jugadores que son importantes en su esquema: El arquero Guillermo de Amores, quien ya pagó fecha de sanción; el lateral derecho y capitán Jun Camilo Angulo, recuperado de una lesión muscular que lo tuvo siete fechas por fuera, y el extremo Jhon Vásquez, afectado por una fatiga muscular y ausente en el cotejo ante Once Caldas en Manizales.



No obstante, Harold Gómez ha cumplido con su labor y ya dependerá de Arias si prefiere a Angulo -que viene sin ritmo- para volver a intentar esa dupla exitosa por derecha con Vásquez, sin duda el jugador más desequilibrante del plantel en la actualidad, solo que habría que analizar si lo arriesga en un partido tan complicado.



Según los entrenamientos de comienzo de semana, el entrenador uruguayo se inclinaría por la continuidad de la tripleta Jhojan Valencia-Carlos Robles-Andrés Colorado. La razón es que tiene mucha confianza en la capacidad de Colorado y no tiene un creativo natural para pensar en una opción distinta. Si no va Vásquez, le daría de nuevo la oportunidad a Kevin Velasco para que entienda que puede dar una gran mano.



Lo que está claro es que quienes actúan de mitad de cancha hacia arriba, así como Ángelo Rodríguez y Marco Pérez trabajaron bastante en definición, y estos dos últimos tendrían vía libre para ser inicialistas, pensando en que el arco se les abra definitivamente.



Sobre el compromiso ante América, el técnico Arias señaló que “siempre queremos ganar, no sólo el clásico, todos los partidos. El clásico uno lo quiere ganar más. Nosotros más que nadie sabemos que el jueves es más que un partido y trataremos de jugarlo muy bien, mejor que el rival para ganar”.



Alineación probable

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez (Juan Camilo Angulo), Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Carlos Robles, Andrés Colorado, Kevin Velasco (Jhon Vásquez); Ángelo Rodríguez y Marco Pérez.

D.T.: Alfredo Arias.



Fecha: jueves 11 de marzo.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Palmaseca.



Árbitro: John Hinestroza (Chocó).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces