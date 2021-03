Deportivo Cali volvió a perder y le dio vida al Bucaramanga en Liga

Deportivo Cali cayó 1-0 este jueves como visitante frente al Bucaramanga en la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2021, y aunque tuvo una leve mejoría en el complemento, sigue alejado del gol y los buenos resultados, ubicándose sexto con 24 puntos.



El elenco ‘leopardo’ consiguió lo que necesitaba para alimentar su aspiración de entrar a los ocho y con 19 puntos desalojó del décimo lugar al América por diferencia de gol. Esta vez hizo gala de un juego de asociación interesante para progresar en terreno verdiblanco, empujado desde atrás por el lateral Juan Pablo Zuluaga, jugador muy claro en sus pases a espacio libre.



La posesión de balón la tuvo el visitante, pero resultó insulsa. De nada le sirvió manejar el balón porque su generación sigue muy escasa y acude constantemente al juego directo para aproximarse al área adversaria.



De todas formas, en el inicio Cali llegó por intermedio de Kevin Velasco –un mano a mano con el arquero rival–, Ángelo Rodríguez y Harold Gómez antes de los primeros 10 minutos, aunque no convirtió.



Pero fue el cuadro local el que se puso en ventaja al minuto 11, cuando Juan Pablo Zuluaga le ganó la espalda a Yeison Tolosa, fue al fondo y metió un centro medido al área chica al que no llegó Andrés Colorado para el rechazo, y sí lo hizo Álvaro Meléndez con un frentazo y venció la resistencia de Guillermo de Amores para el 1-0, a los 11 minutos.



Los azucareros llegaron a continuación a través de dos cabezazos de Colorado y Menosse, pero el arquero Chaverra atajó bien. El defensor central Jorge Arias se lesionó y en su reemplazo entró Eduard Caicedo, a los 25 minutos. Rodríguez volvió a tener una aproximación a los 29, pero remató sin potencia y donde justamente estaba el guardameta Chaverra. Caicedo se equivocó en una entrega al otro costado y el balón fue a los pies de Johnnier Viveros, quien remató desviado al palo izquierdo de De Amores, a los 37.



Alfredo Arias realizó dos variantes en el inicio del segundo tiempo: Marco Pérez y Gastón Rodríguez por Kevin Velasco y Michell Ramos, respectivamente, tratando de ir en busca del gol de la igualdad.



Tras un tiro de esquina cobrado por Rodríguez por la izquierda, Caicedo cabeceó ajustado y Chaverra controló sin problema, a los 6 minutos.



Un nuevo tiro de esquina de Rodríguez permitió el cabezazo de Menosse, pero John ‘la Goma’ Hernández evitó el tanto verdiblanco, a los 11.



Viveros probó los reflejos del arquero De Amores con un derechazo medido, pero el uruguayo tocó con su mano derecha y el balón dio en el vertical izquierdo, a los 13 minutos.



Ángelo luchó contra los defensores locales por izquierda y le sirvió el esférico a Andrade, aunque lo presionaron y la pelota se perdió al tiro de esquina.



Luis Fernando Suárez también movió sus fichas, entraron: Juan Asprilla por Viveros, por Juan Alberto Mosquera por Santiago Montoya y Andrés Sarmiento por Álvaro Meléndez, a los 17 minutos, para darle refresco a un plantel que empezaba a recibir el asedio del cuadro vallecaucano.



Gastón Rodríguez probó suerte en un tiro libre por izquierda, la pelota superó a barrera, pero chocó contra el vertical derecho, a los 27.



Marco Pérez recibió en velocidad una habilitación de Rodríguez a los 31, encaró a Chaverra, pero Juan Mosquera llegó de atrás para desviar el esférico.



Daniel Luna ingresó por Colorado a los 33 y Andrés Arroyo por Tolosa a los 37, mientras que Cristian Subero reemplazó a John Hernández en el 35 en el cuadro anfitrión.



Arroyo intentó una maniobra individual ante tres rivales a los 41, aunque no tuvo potencia en el remate final y Chaverra contuvo abajo.



Alejandro Quintana, que había entrado dos minutos antes, desperdició la opción más clara del segundo tanto bumangués a pase de Sarmiento, a los 44. Y otra vez Ángelo no pudo frente al arquero Chaverra, tras un excelente servicio de Rodríguez.



El partido concluyó con triunfo del Bucaramanga y con la inquietud si le alcanzará al Cali para conseguir los puntos que requiere para asegurarse en cuartos de final, teniendo en cuenta el duro calendario que le espera. Por ahora sigue con freno de mano y no ha podido sumar los 6 puntos de la tranquilidad.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces