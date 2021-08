Vibrante empate: Cali y Millonarios empataron 2-2 en 113 minutos

Deportivo Cali y Millonarios empataron 2-2 este sábado en el estadio de Palmaseca por la quinta fecha de la Liga BetPlay II-2021, en un partido de ida y vuelta, en el que perdieron el examen las defensas y el visitante pudo haber marcado una amplia diferencia en el primer tiempo, pero falló en definición y desechó la posibilidad de ser líder solitario del campeonato.



El elenco albiazul fue superior en esa etapa inicial, buscando siempre el pórtico de Guillermo De Amores, pero falló en diversas aproximaciones y recibió un golpe duro con la anotación de Ángelo Rodríguez. Aunque Ómar Bertel volvió a adelantar a su equipo, Harold Preciado dejó igualado el marcador, segundos antes de que una falla en el fluido eléctrico dejara el escenario sin energía durante 19 minutos.



Teófilo Gutiérrez debutó en el segundo periodo en el cuadro vallecaucano, al que justo reconocerle que acrecentó su ofensiva en el segundo tiempo a través de sus extremos e incluso tuvo acciones para anotar, pero Millonarios se defendió con argumentos.



Alfredo Arias probó con Carlos Robles en lugar de Andrés Colorado, que es el habitual titular en contención, y a eso se sumó la floja actuación de Jhojan Valencia. La mala entrega y la falta de presión fueron evidentes en el local, que deambulaba en la cancha sin descifrar el buen juego de Millonarios, llevado de la mano por un Harrison Mojica iluminado en los pases.



Los visitantes recostaron su ataque inteligentemente por el lado de Darwin Andrade y le crearon demasiados problemas a la zaga anfitriona.



A los 8 minutos, una habilitación profunda de Mojica a Andrés Román, quien centró sobre la línea y Jhojan Valencia convirtió autogol. El 0-1 bajó los ánimos de los cerca de 10.000 aficionados que asistieron al escenario palmirano.



Un remate de Harrison por poco es el segundo albiazul. Millonarios insistía por la izquierda. Michael Ortega no tiene todavía la forma física para ayudar en recuperación y el cuadro dirigido por Alberto Gamero se dio un festín por ese sector, solo que lo castigó su ineficacia para convertir.



Román le entregó la pelota a Mojica, este empalmó un remate con derecha a los 12 y el esférico pegó en el palo derecho, salvándose milagrosamente el equipo ‘azucarero’.



En el minuto 26, Mojica casi cayéndose alcanzó a servirle el balón a Fernando Uribe, quien mandó el balón al fondo de la red, pero estaba adelantado.



Andrés Colorado entró por Carlos Robles a los 28 minutos en busca de recomponer la recuperación en la mitad.



Sobre los 40, Preciado le bajó el balón a Colorado en el área, pero el volante no pudo recepcionar y se perdió una buena llegada verdiblanca. Vásquez también tuvo una, pero remató desviado de pierna zurda.



Sin embargo, a los 44 minutos, en una jugada de carambola en la que Vásquez centró por la derecha sin recibir presión de Perlaza, primero cabeceó Andrade sobre el palo izquierdo y el rebote lo tomó Ángelo Rodríguez también de frentazo para empatar el compromiso.



En el comienzo del segundo tiempo, otra vez Mojica habilitó a Uribe, pero estaba en fuera de lugar.



Elvis Perlaza pisó a Jhon Vásquez en zona sin mayor riesgo, pero como tenía amarilla desde el primer tiempo, se fue expulsado, dejando a Millonarios con 10 hombres.



Gamero ingresó a Ómar Bertel y Édgar Guerra por Juan Carlos Pereira y Jorge Rengifo en el minuto 6, haciendo también otros movimientos tácticos en cancha.



A los 10 minutos se presentó Teófilo Gutiérrez en la línea y salió Michael Ortega.



Juan Pablo Vargas se avivó en el cobro de una falta, mandó el balón por la izquierda, donde estaba el recién ingresado Ómar Bertel, y este apenas tuvo que tocarlo para superar a De Amores para el 1-2 a los 21 minutos. No hubo comunicación entre Andrés Balanta y Hernán Menosse, que se quedaron dormidos, y de nuevo Millonarios se puso en ventaja.



Desde hacía 7 años y 8 meses que el elenco capitalino no le anotaba dos tantos al Cali en Palmaseca. El juego por las bandas ayudó a mejorar el funcionamiento ofensivo del conjunto ‘azucarero’ y desnudó los problemas defensivos del cuadro capitalino.



Preciado ensayó un disparo de zurda y en media distancia a los 26, pero lamentablemente se fue desviado arriba del palo derecho.



Arias hizo tres cambios consecutivos: Salieron Jhon Vásquez, Darwin Andrade y Ángelo Rodríguez, para que entraran Gastón Rodríguez, Duván Mina y Kevin Velasco, a los 28.



Christian Vargas se resintió y debió salir a los 31 minutos, reemplazado por Juan Moreno, mientras que Daniel Ruiz lo hizo por Mojica, que se veía fatigado por el gran esfuerzo hecho.



Cuando parecía que Millonarios controlaba el resultado, tras un centro cabeceó Colorado, el balón le quedó a ‘Teo’, quien cayéndose lo envió al área, pasando por Llinás, y Harold Preciado solo tuvo que empujarlo para decretar el 2-2, a los 36 minutos.



Sin embargo, después del gol de la igualdad se fue el fluido eléctrico en el sector de Palmaseca, lo que provocó una interrupción de 19 minutos.



En la última modificación, Andrés Murillo ingresó por Fernando Uribe al minuto 104. Y precisamente en un mal rechazo de Murillo poco se produce la victoria verdiblanca. Esos momentos fueron vitales para que los locales se fueran con todo en busca de una victoria que no llegó.



Con este resultado, Millonarios sumó 10 puntos en el primer lugar, los mismos de Alianza Petrolera, Nacional (un partido menos) y Envigado, en tanto que el elenco anfitrión tiene 5 en la casilla 12. Por ahora, Alfredo Arias sigue alimentando las dudas de la afición.



En la sexta fecha de la Liga, Deportivo Cali visitará el domingo 22 de agosto (6:05 p.m.) a Alianza Petrolera, mientras Millonarios recibirá al Medellín el sábado 21 (8:10 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces