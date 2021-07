‘Sabíamos que se iban a volcar al ataque, supimos manejarlo’: Cervino

Después de un segundo tiempo sufrido, Deportivo Cali celebró en tiempo de adición y superó 1-2 a Santa Fe este sábado en El Campín, en desarrollo de la primera fecha de la Liga BetPlay II-2021.



Alfredo Arias cedió su espacio para que el asistente técnico Ítalo Cervino atendiera a los medios de comunicación vallecaucanos, frente a los que valoró la reacción del plantel para no claudicar hasta el último minuto.

Cervino afirmó sobre los cambios hechos en el partido que “no creo que hayamos tardado mucho en hacer las variantes, Colorado decía que se sentía bien, tratamos de oxigenar el mediocampo con la entrada de Andrés Balanta, y Colorado, que ya al final estaba con cansancio por el recorrido que había tenido, pero no creo que haya sido muy tarde”.



En esa misma idea, agregó que “los cambios se hicieron para oxigenar, porque se veía el desgaste de Andrés Colorado y Gastón, nos dio resultado, me da mucha alegría por Andrés, que convirtió el gol, y por Gian Franco (Cabeza), que entró con mucho carácter siendo debutante, mucho esmero y se le dieron las cosas, habilitó a Andrés y con ese gol ganamos”.



Acerca del porcentaje de rendimiento en que vio al conjunto, explicó: “Se hizo una muy buena pretemporada, obviamente al ir jugando los partidos se irá viendo el mejoramiento del equipo y el rendimiento, y para ser el primer partido el equipo rindió, muy orgulloso de todo lo que hicieron los muchachos porque se vio en la cancha todo lo que el ‘profe’ había planificado, y lo más importante es esta victoria de visitante sobre un gran equipo como Santa Fe, que no es fácil”.



También se refirió a las razones que no permitieron haber asegurado el resultado antes: “Fuimos superiores en el primer tiempo, en el segundo sabíamos que Santa Fe se iba a volcar al ataque y se nos iba a venir encima, pero supimos manejarlo Hubo un error en el mediocampo, perdimos una pelota y nos hicieron el empate, pero con la jerarquía de estos muchachos nos fuimos al ataque para buscar los tres puntos y lo conseguimos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces