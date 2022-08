Crisis de Cali: Vélez responsabilizó a Dudamel y defendió a Mayer

Deportivo Cali sigue sumido en una crisis deportiva, administrativa y económica que tiene con los pelos de punta a aficionados, dirigentes, jugadores y cuerpo técnico azucareros.



La más reciente derrota, 4-2 contra Millonarios, preocupa a muchos, pero también ilusiona a algunos porque el equipo verdiblanco, dirigido por Mayer Candelo, mostró evolución y por momentos le jugó de tú a tú al líder de la Liga BetPlay II.



Sin embargo, en Cali hay versiones de prensa que cuentan que algunos dirigentes, preocupados porque ser coleros en el campeonato y no conseguir resultados, se plantean un nuevo cambio de entrenador.



La idea despertó las críticas de Carlos Antonio Vélez. El periodista reaccionó y apuntó a un claro responsable por “sus números son desastrosos”.



“No me sorprende que hoy se hable de que algunos dirigentes estén pensando en cambiar de técnico. Y digo que no me sorprende porque eso hace parte de la ‘culiprontés’ que hay en Colombia”, dijo Vélez en su columna ‘Palabras Mayores’, en Antena 2, analizando el partido contra Millonarios, que era previsible perderlo.



Luego, Carlos Antonio señaló a Rafael Dudamel como el verdadero responsable del pésimo momento que se vive en el Deportivo Cali: “Si el técnico es extranjero, le soportan todo; y ese señor venezolano que estaba en el Deportivo Cali, pasó todo un semestre, los deja hechos ‘chicuca’ desde el punto de vista institucional, administrativo, futbolístico, táctico…Es que no hay nada, pero lo aguantaron todo el campeonato”.



Además, defendió a Mayer Candelo: “Ahora viene este señor: colombiano, hombre de la casa, que tiene cinco o seis partidos (dirigidos) y ya dicen que eso no sirve. ¡Es que no había nada, señores! Este es un equipo con una desinformación e incultura táctica absoluta, que ni en lo más elemental respondía. Ahora está adquiriendo el ABC de lo que no tenía”.



“¿Ya detallaron el partido? Pues muestra por lo menos 40 minutos en los que Cali tuvo un orden que no tuvo ni siquiera cuando salió campeón. Enredó a Millonarios, lo tenía confundido. Ah sí, hay que hacer algunas cosas, y es obvio que los técnicos van paso a paso”, concluyó, defendiendo el proceso de Candelo.