¡Once Caldas prende la llama! Mensaje polémico de cumpleaños al Junior

Un partido completamente gris para el Junior de Barranquilla que quería celebrar su cumpleaños número 98 con una alegría. Sin embargo, fue todo lo contrario empezando mal por una torpeza de Fredy Hinestroza cometiendo pena máxima a Ayron Del Valle que convirtió el mismo afectado, y posteriormente, una infracción cerca al área que Marlon Piedrahita ejecutó, se desvió en un contrario y terminó en el fondo del arco custodiado por Sebastián Viera.

No pasó más de una semana y Once Caldas volvía a encender la polémica en el fútbol profesional colombiano. En la quinta fecha, los albos se enfrentaron al Deportivo Pereira, su acérrimo rival en el Estadio Palogrande. La mascota del club blanco se paró con una réplica de la Copa Libertadores conseguida en 2004 y recibió a cada uno de los jugadores matecañas enseñándoles el trofeo. Ahora volvieron a encender la llama con el Junior de Barranquilla.



Con más de 40,000 espectadores en el aniversario número 98 del Junior de Barranquilla, el Metropolitano Roberto Meléndez estaba completamente a reventar esperando una fiesta. Marlon Piedrahita, el peor enemigo del conjunto barranquillero apareció para dañar el cumpleaños que Juan Cruz Real y sus dirigidos esperaban celebrar con triunfo.



Aprovechando el partido disputado, Once Caldas homenajeó a Junior de Barranquilla por las redes sociales como mayoría de equipos lo hicieron. Se tomaron el tiempo de escribirles en Twitter, pero el conjunto albo lo hizo de una manera curiosa y jocosa, pero que, por obvias razones, no le gustó a todo el mundo del fútbol profesional colombiano.



Once Caldas envió el mensaje en su cuenta oficial de Twitter mencionando, “Felices 98 años @JuniorClubSA gracias por hacernos parte de esta gran celebración! #OnceCaldas”. Los hinchas del Junior recordaron en ese tuit cuando quedaron campeones ganándole a los blancos en el 2011. Una felicitación que por obvias razones no agradó al conjunto barranquillero.