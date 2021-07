Ojo: así será ingreso de público a Palmaseca para Cali vs. Bucaramanga

Este jueves se reunió en Palmira la Comisión Local de Fútbol y autorizó al Deportivo Cali para que pueda contar con público en su partido de este sábado (6:05 p.m.) frente al Bucaramanga en el estadio de Palmaseca.



Siguiendo los lineamientos de la Resolución 777 del Ministerio de Salud y teniendo en cuenta que la ocupación de camas UCI a nivel departamental está por debajo del 85%, la Comisión Local determinó que 7.500 personas podrán acudir a presenciar el partido ante el conjunto santandereano, 1.800 de ellas dueñas de suites.



Marco Caicedo, presidente de la institución, le explicó a FUTBOLRED quiénes podrán acceder al escenario para este compromiso ante los ‘leopardos’:



Asociados al día; propietarios de suites que no tengan deuda, 4 por suites y solo con batería de baño. El aforo será limitado en cuatro tribunas.



Por su parte, Stephan Balegno, director de Seguridad y Logística del Deportivo Cali, le dijo al 'Súper Combo del Deporte' que no serán exigidas la vacuna ni pruebas PCR, pero sí que lleven elementos de bioseguridad como tapabocas, gel o alcohol. No habrá venta de alimentos, aunque los asistentes podrán ingresar pasabocas empacados en bolsas transparentes.



La boletería disponible se ofrecerá para las tribunas de Sur, Occidental central, Oriental central y Norte. Solo se permitirá el ingreso de mayores de 12 años y para Sur, mayores de 14 años.



Los horarios para el ingreso serán así: Desde las 3:00 p.m. para las suites, las tribunas populares a partir de las 4:00 pm., mientras que en las tribunas de Occidental y Oriental lo harán desde las 4:30 p.m.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces