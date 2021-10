Unidos por el Cali, otra plancha para elecciones del club verdiblanco

Aparte del clásico vallecaucano en la cancha del Pascual Guerrero, Deportivo Cali se juega este sábado 16 de octubre otra jornada fundamental para su futuro, con la elección del nuevo Comité Ejecutivo que regirá los destinos de la institución en el periodo 2021-2025.

Para las elecciones se inscribieron 13 candidatos –todos hombres–, divididos en dos planchas y tres independientes. Hace algunos días FUTBOLRED presentó las propuestas de Reverdecer, una de las planchas, y en esta ocasión lo hace con ‘Unidos por el Cali-Unite vos también’, que encabeza el actual presidente, Marco Caicedo.



La idea es que haya quórum con la convocatoria de los asociados, o de lo contrario, la definición quedará para dentro de 15 días. No hay duda que el aspecto financiero será un tema coyuntural.



Con la esperanza de mantenerse entre los directivos, Caicedo le dijo a este portal que se lanza de nuevo porque “tenemos un diagnóstico muy claro, hemos avanzado en una curva de aterrizaje, sabemos cuáles son las dificultades y los retos que vamos a asumir, así que hemos diseñado unos ejes estratégicos en varios frentes: deportivo, financiero, cantera, sedes, estadio, mercadeo y vamos a trabajar sobre ellos para poder sacar esta institución adelante, si así los asociados desean que continuemos, les pido que nos ayuden con toda la plancha porque necesitamos un equipo de trabajo que he conformado para que cada uno desde sus experticias y competencias pueda sumar y hacer que logremos nuestras metas”.



Aunque el déficit en este momento es de $76.000 millones, el dirigente ha dicho en repetidas ocasiones que “el Deportivo Cali no está en quiebra, patrimonialmente estamos fuertes, aunque debemos ajustar los gastos y costos a la realidad actual y buscar nuevos ingresos”.



Lo claro es que este grupo está de acuerdo con cambiar los estatutos para luego hacerlo con el actual modelo de entidad sin ánimo de lucro a contar con un inversionista, aunque será importante tener austeridad en la operación del próximo año. De hecho, Caicedo dijo en la presentación de su grupo ante los socios que la vinculación de Rafael Dudamel tenía que ver con ese propósito de tener como base la cantera para el próximo año.



Junto a Marco están en la plancha: Carlos Eduardo Rengifo (vicepresidente de la Cámara de Comercio de Cali y empresario), Eduardo Calderón (ex futbolista, ingeniero civil especialista en Administración de Empresas), José Gabriel Robayo (Administrador de Empresas, con trabajo en la Cantera hace varios años), Luis Fernando Mena (empresario, cuya marca ha sido patrocinadora del club).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés