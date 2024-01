Deportivo Cali sigue sumando refuerzos: uno más del campeón Junior

Deportivo Cali inició la pretemporada bajo el mando del técnico Jaime de la Pava y luego de que con pocos insumos lograra clasificar a cuadrangulares en la pasada temporada, el cuadro azucarero ha sumado varios refuerzos de renombre para alejarse del descenso, su principal objetivo en 2024.



A lo largo de estas semanas Cali ha anunciado jugadores importantes como Javier Reina, Jonathan Marulanda, Alexander Mejía, Lautaro Ezequiel Villegas, Juan Manuel Valencia, Yulián Gómez, Francisco Meza, Isaac Camargo, Andrey Estupiñán, Kelvin Osorio y Joaquín Papaleo, aunque el libro de pases aún no lo han cerrado, por lo que siguen sumando contrataciones.



Desde hace varias semanas se había dado a conocer que Fabián Ángel no iba a seguir en Junior tras ser campeón y de inmediato, el Cali empezó las negociaciones con el volante, quien ya venía entrenando con el equipo, pero no había sido anunciado.





⚡️ El volante 𝐅𝐚𝐛𝐢𝐚́𝐧 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥 es nuevo jugador de Deportivo Cali. 😎



Un elemento más aborda esta misión. 😎#VamosCali #MisiónEstrellaVerde pic.twitter.com/gAeHSbJV0t — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) January 10, 2024



Con un total de 13 refuerzos, Cali se convierte en uno de los equipos que más ha sumado contrataciones, pero todo parece indicar que no pararán las incorporaciones, pues aún queda por definir si Jarlan Barrera llega se viste de azucarero.