Los argumentos del Cali para bordar su estrella de Navidad

Deportivo Cali obtuvo su décima estrella en el fútbol colombiano después de vencer 1-2 este miércoles al Tolima en el Ibagué, por el partido de vuelta de la final de la Liga BetPlay II-2021, clasificándose a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.



El conjunto dirigido por Rafael Dudamel tuvo la paciencia necesaria para resistir los embates del elenco anfitrión, pero en el complemento usó sus mejores armas para remontar y encontrar la ventaja sobre un Tolima que se vio sorprendido en su propio estadio.



A juicio de FUTBOLRED, estos fueron los argumentos del título ‘azucarero’ en el Manuel Murillo Toro:

El sello de Rafael Dudamel: El técnico venezolano fue confirmado como nuevo timonel el 8 de septiembre pasado en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias, que no había tenido suerte en dos años y medio, y en poco tiempo encontró la fórmula para darle al equipo confianza, sentido de pertenencia y aparte de todo, efectividad, falencia que no pudo superar Arias durante su permanencia en el club.



Cali trató de esperar la propuesta del local, que se puso arriba en el marcador, pero corrigió a tiempo y recibió el premio a tener una mayor intensidad de ataque en la parte final del partido.



Tuvo claridad para remontar en el segundo tiempo: Tolima fue superior en la primera parte, salió a asegurar el título con dinámica, la generación de Daniel Cataño y la pelota quieta, fórmula que lo mantuvo con la ilusión durante el comienzo, pero además se vio beneficiado por la decisión de Dudamel de tener como inicialistas a Juan Esteban Franco y Andrés Balanta por Juan Camilo Angulo y Andrés Colorado, respectivamente, pero el técnico ‘azucarero’ replanteó y en el complemento desplegó un mejor juego ofensivo y su equipo marcó los dos goles que le dieron la décima estrella.



La experiencia pesó ante la ansiedad del Tolima: Este miércoles quedó demostrado que tener jugadores curtidos le dio al Cali la posibilidad de hacer un remate acertado sobre Tolima. En ese aspecto se lucieron jugadores como Jhon Vásquez, Ángelo, Harold Preciado y Teófilo Gutiérrez.



Una columna vertebral clave: Iniciando con el guardameta Guillermo De Amores, pasando por los centrales, Jorge Marsiglia y Hernán Menosse; los volantes Jhojan Valencia y Andrés Colorado, luego Jhon Vásquez, Ángelo, Teófilo y Harold Preciado, Cali conformó una base fundamental para hacer una gran campaña en el cuadrangular A y luego en el complemento del partido definitivo que le entregó la décima estrella.



Tuvo al goleador de la Liga: Sin duda que contar con el máximo artillero de la Liga fue un plus importante. Harold Preciado desechó mejores ofertas económicas y regresó de China para jugar en el equipo que lo vio nacer. Terminó con 13 goles y el Botín de Oro, siendo el complemento ideal de Ángelo Rodríguez, Teófilo Rodríguez, Kevin Velasco y Jhon Vásquez.



Ángelo fue vital ante la defensa de los ‘pijaos’: Más que romper por las bandas, Cali utilizó a Ángelo Rodríguez como la fórmula para enfrentar a la dura defensa tolimense. El delantero sanandresano siempre apareció como pivote, ratificado en el gol del empate parcial, y con su fuerza provocó varias faltas peligrosas al borde del área, lo cual valió para que fuera considerado el mejor jugador de la cancha.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces