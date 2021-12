Llanto, abrazos y voces en celebración del Cali campeón en Ibagué

Con lágrimas, abrazos y saltos, el cuerpo técnico, jugadores, directivos e hinchas del Deportivo Cali celebraron el título de la Liga BetPlay II-2021, luego de superar 1-2 en Ibagué al Deportes Tolima, con lo que alcanzaron su décima estrella en el fútbol colombiano.



En medio de lágrimas, el entrenador venezolano señaló ante las cámaras de WIN Sports que “es una alegría indescriptible lo que siento. Quiero mucho a mi familia que ha aguantado todo, al igual que a los aficionados que sufrieron y que me aguantaron. Los jugadores fueron unos valientes, tienen un carácter y una determinación para jugar al fútbol, hemos superado a un gran campeón, hemos actuado con grandeza, hemos tenido siempre los pies sobre la tierra, sabiendo cuáles son nuestras limitaciones, pero nos hemos preparado al máximo, sobre todo con la fe, con la certeza, con la convicción de que somos un gran equipo para jugar al fútbol. Quiero por favor, más que hablar de fútbol, a toda la fanaticada del Cali gracias por hacerme sentir querido, por acogerme como un hijo más”.



Al mismo tiempo, se acordó de sus compatriotas, que también estaban pendiente del desarrollo de la final: “No puedo olvidar a la gente de Venezuela, allá deben de estar contentos al lado de mi familia, pero destaco lo de los jugadores nuevamente, porque ellos salieron adelante. A toda mi gente querida, mi esposa, mis hijas, los amo. Caro, Rafa, Salvador…”, afirmó.



Por su parte, Ángelo Rodríguez, que fue importante para abrir la dura defensa del Tolima, señaló que “contento, la verdad que nos lo merecíamos, había tocado muy duro, enfrentamos a un gran rival como el Deportes Tolima, creo que el equipo sacó la jerarquía y por ende se nos da el título”.



En cuanto a la reacción que tuvo el Cali en el segundo tiempo, repitió que “sacó la jerarquía y pudimos ganar”.

En tanto, Teófilo Gutiérrez sostuvo que “es una institución que me abrió las puertas, la gente muy especial, me brindaron todo su cariño y esta es la recompensa, gracias a Dios. Le mando un beso a mi familia, a mis hijos, que me aguantaron mucho, lloré mucho estos meses cuando estaba lesionado, nadie entendió mi lesión, solo Dios sabía a dónde me iba a llevar y me iba a poner como rey por Dios es así”.



Sobre su parte física, añadió que “el cansancio de los partidos seguidos, no había parado, una sobrecarga, me dijo el médico, pero gracias a Dios somos campeones y que ahora pase lo que tenga que pasar”.



Cuando Diana Rincón, reportera de WIN Sports, le preguntó si se queda para Copa Libertadores, señaló que “ahora estoy feliz disfrutando, déjame disfrutar, y ya después pensaré con mi familia qué será lo mejor. Tengo todavía el espíritu competitivo, el amor por el fútbol, con toda esa gente maravillosa que siempre me ha bancado y siempre ha creído en mí. Queda mandarle un beso a toda la gente caleña, que disfrute con amor, con pasión, que le pongan la estrellita verde al arbolito de Navidad. Teníamos un gran rival, con un excelente entrenador y aquí siempre me va bien”.



Jhon Vásquez, autor del empate parcial, manifestó que “gol del título, no había la oportunidad de hacer gol en los cuadrangulares, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Hoy soy campeón con el Cali, a los que no creían cuando les dije que iba a ser campeón, aquí estoy”.



Finalmente, Harold Preciado, el botín de oro; dijo que “contento por este logro, aquí está hermosura, un sueño hecho realidad, una alegría inmensa volver a ser campeón y el goleador. Los jugadores que llegamos al club este semestre fuimos muy importantes. El gol que más me gustó fue el último, el del penal, que nos dio el título. Cuando cogí la pelota cerré los ojos y cuando miré ya estaba en el ángulo”.



Sobre el título, expresó que “queremos dedicarlo primero que todo a Dios, a nuestra familia, a esa hinchada en Cali que se lo merece, que ha sufrido mucho y a disfrutar de este momento, una sensación muy linda que no se vive todos los días, ahora a disfrutar con nuestra hinchada y familia. Gracias a Dios por esta bendición”.



En cuanto a los argumentos que dejaron campeón al Cali señaló: “Por el gran trabajo, la jerarquía que mostramos en cada partido y estos son los frutos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés