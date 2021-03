Cambiar o no cambiar el módulo: la incógnita de Alfredo Arias con Cali

Deportivo Cali conserva el liderato de la Liga BetPlay I-2021, ahora compartido con el Tolima, que tiene una mayor diferencia de gol, pero el fútbol del conjunto verdiblanco hoy genera más dudas que certezas.



Aunque fue un tema que se manejó suficientemente en ruedas de prensa en la campaña pasada y a comienzos de la presente, el técnico Alfredo Arias hizo caso omiso y sigue siendo la definición un aspecto neurálgico en el plantel, agravado con el hecho que se perdió la generación de acciones ofensivas que tanto se le elogió en las primeras fechas.

Después de un año en el club, Ángelo Rodríguez todavía no encuentra el camino del gol, Marco Pérez le anotó dos veces a Junior en la séptima jornada (17 de febrero) y se enfrió; Andrés Arroyo y Kevin Velasco siguen sin responder a la confianza del cuerpo técnico como titulares, mientras que su jugador más desequilibrante, Jhon Vásquez, sufrió una fatiga muscular y apenas vuelve para buscar su forma habitual.



Ha sido una constante que después de casi un mes se siga hablando del efecto negativo que tuvo la partida de Agustín Palavecino a River Plate, por lo que significaba para el equipo en cuanto a generación y goles, por lo que el entrenador charrúa se encuentra al frente de un acertijo para determinar si empieza a cambiar el panorama: Ubicar al argentino Franco Nicolás Torres como creativo y al uruguayo Gastón Rodríguez como media punta o atacante, aunque si se decide por esa fórmula tendrá que sacrificar al arquero Guillermo De Amores o al zaguero Hernán Menosse -que se vio flojo ante Tolima-, por la cuota de extranjeros.



Intentar con Pérez y Rodríguez juntos desde el comienzo no ha sido provechoso, han terminado confundidos y chocando por sus características similares, mientras que la idea de utilizar extremos en la actualidad tampoco surte beneficios. El bajón futbolístico es inocultable, pero allí debe aparecer la mano de un técnico experimentado que hace pocas fechas gozaba de los momentos gozosos.



Este domingo (5:40 p.m.) en Palmaseca se sabrá cuál es la decisión, nuevamente ante un Tolima que en el partido de ida de la fase 1 de Copa Suramericana desnudó las dificultades de los ‘azucareros’, habrá que buscar la forma de superar al que es considerado el equipo más físico del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que con 23 puntos aún no se asegura el tiquete a los cuartos de final.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces