Arias y la tensión en el camerino caleño, tras empatar con Millonarios

Aparte del sabor amargo del empate 2-2 frente a Millonarios en la quinta fecha y que tiene al elenco verdiblanco en la casilla 15 de la Liga BetPlay II-2021 con 5 puntos, en el Deportivo Cali fue más mediática la presunta salida del técnico Alfredo Arias, por unas palabras que él mismo entregó al equipo periodístico de WIN Sports al concluir la rueda de prensa posterior al encuentro.



Aunque el mismo entrenador dejó dudas en cuanto a su continuidad y habló de una reunión con el Comité Ejecutivo, este miércoles dio detalles de lo que realmente ocurrió y la presión que se mantiene en el previo del compromiso del domingo en Barrancabermeja frente a Alianza Petrolera, rival al que tendrá que vencer para amainar el momento complicado que atraviesa.

Acerca de cómo fueron los minutos en el camerino después del partido ante Millonarios y si se reunió con los directivos, Arias dijo que “la verdad que es un tema que no me hubiese gustado tocar nunca. Cuando los resultados no se dan, pasa en todos lados, primero que nada, estoy muy bien, muy fuerte, siempre trato de ser positivo, lo he tratado de hacer desde hace muchos años, no siempre lo fui, uno seguramente va ignorando menos a medida que pasan los años, a mí me quedan las últimas curvas tanto en esto del fútbol como de la vida, son las últimas curvas peligrosas y aunque son emocionantes, uno las tiene que tomar más lento, lo que permite mirar más el paisaje y hasta disfrutarlo”.



En cuanto a lo que realmente sucedió en la sala de prensa afirmó: “El otro día fui a la conferencia de prensa y no surge ninguna pregunta, muy respetuosos todos, seguramente se habrán seleccionado las preguntas, porque todos sabemos que es así, y no hablamos de ningún futuro y de ninguna renuncia, cuando terminó, la muchacha de WIN muy correcta me pregunta ¿‘profe, qué va a pasar’? ¿qué va a hacer usted? Le dije que habíamos quedado con el presidente y otros dirigentes que habían ingresado al vestuario que íbamos a hablar al día siguiente y que tendríamos una reunión. Ella me preguntó que qué pensaba hacer y le respondí que no pensaba hacer nada, y contesté ‘quédense tranquilos, no voy a obligar a nadie a que me tenga, si alguien no me quiere, soy el primero a no estar donde no me quieren’. Y esas palabras se repitieron”.



De igual forma, explicó la decisión tomada tras hablar con los directivos: “Al volver de la conferencia de prensa el presidente me dijo que los jugadores querían hablar conmigo y que querían hablar con ellos también. Voy a hablar de lo que me toca, soy entrenador, a mí contratan para entrenar a un grupo de gente, muchachos, de personas. El mayor premio que puedo recibir fue el otro día en el vestuario, porque sé que no ocurre normalmente, si fuera todos los días muy común, es un premio más, me ha tocado irme de algún equipo como ocurrió en la ‘U’ de Chile, me ha tocado ser campeón, pero nada igual a lo que el otro día recibí como entrenador, trabajo todos los días con un grupo de personas y de jugadores de fútbol y a ellos va destinado mi trabajo”.



Sobre si ‘Teo’ podría ser titular en Barrancabermeja frente a Alianza Petrolera, sostuvo: “Desde antes de llegar Teófilo me declaré admirador de su juego, recuerdo que en una conferencia de prensa ya lo había dicho, y sucedió otro regalo, poder compartir con él y tratar de hacer que en la cancha funcione mejor de lo que él sabe y nos dé lo que él puede para el equipo. Creo que su deseo, el mío y el de todos es que esté cuanto antes en forma, más para poder aportar desde un principio. Los partidos para mí y todos los que estudian esto, se hacen más intensos tanto táctica como disciplinadamente, la concentración más que todo es en los primeros 30 minutos, después en los primeros 10 minutos del segundo tiempo otra vez porque se volvió a la calma, a hablar. Él en la situación que todavía no está al 100%, sufriría el partido en esos 30 minutos, y nos va a aportar mucho más desde el banco, él ha avanzado mucho en estos días, hoy hizo un gran entrenamiento, lo que no quiere decir que de aquí al domingo yo pueda cambiar de opinión. Siendo lo más sincero posible, creo que nos va a aportar más viendo el partido desde afuera y sabiendo con toda su experiencia qué nos puede aportar”.



Refiriéndose a si una derrota comprometería nuevamente su continuidad en el banquillo ‘azucarero’, señaló que “es un partido de alto riesgo para nosotros, como han sido todos y es el campeonato colombiano, que se ve avizora por lo que está pasando, que va a ser muy parejo y va a haber más de una sorpresa de aquí a que termine. Alianza viene muy bien, ha encontrado confianza, una manera de jugar, se mantuvo a su cuerpo técnico, que había llegado cuando empezó el campeonato anterior, está bien, sabe hacer su juego de local, todo lo que estoy nombrando son fortalezas de ellos y que tenemos que analizar”.



El experimentado entrenador volvió a darle trascendencia al compromiso del fin se semana: “Para nosotros este es un partido importante, como lo fue el pasado y el anterior. Creo que más que pensar en los puntos tenemos que pensar en jugar mejor, más que pensar en ganar sí o sí, hay que ganar, pero seguramente va a ser consecuencia de jugar mejor, defender bien, una gran diferencia del campeonato pasado con lo que estamos viviendo es que nosotros estamos recibiendo goles muy temprano y muy fácilmente, ni siquiera el rival nos tiene que atacar mucho o someternos para hacernos goles. En el campeonato pasado íbamos en 4 o 5 fechas y solo teníamos un gol en contra, eso nos está poniendo en un estado de nervios, de emocionalmente presión que nos hace ir a buscar desordenadamente los goles, el resultado, y dentro de todo hemos marcado anotaciones, no hemos cosechado los mejores resultados que querríamos. A propósito de eso, el ‘fixture’ cambió, nosotros en el campeonato pasado entramos entre los primeros cuatro, a estos mismos rivales que hemos enfrentado les sacamos la misma cantidad de puntos que ahora, porque estaban en otro momento, porque habíamos cosechado puntos, lo que sea, se ven diferentes, pero son los mismos rivales y con la misma cantidad de puntos”.



De igual forma, dejó claro su pensamiento, argumentando que los directivos son quienes deciden: “Que si el futuro mío depende de ese resultado, seguramente sí, pero quiero aclarar que yo tengo una manera de pensar acerca de esto de ser entrenador, no voy y tomo el puesto de entrenador en un equipo, alguien me llama, alguien está convencido de que yo puedo ser el entrenador, tampoco soy yo el que me voy a sacar, puedo sí, como lo he dejado abierto y bien claro, liberar las manos del presidente, de la directiva, para que tomen la resolución que tengan que tomar y como dije anteriormente, hay una cláusula onerosa para las dos partes, de mi parte solo voy a cobrar hasta el día que trabaje, no puedo hacer más que eso, o sea no encuentro que un ser humano en su trabajo pueda hacer más que eso, brindarse, ofrecer lo que tiene, que es entrenar un equipo, porque no prometemos otra cosa, y que después los mismos que nos contrataron sean los que tomen la decisión y serán aceptadas con el agradecimiento del caso sea cuál sea, si continuamos o no. Son las reglas del juego y yo las entiendo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces