¡A empezar a sumar de a tres! Cali visita a Tolima en Ibagué

En la tarde-noche de este domingo, Deportivo Cali visitará al Deportes Tolima por la sexta fecha del primer semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2023, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. En el cual, el conjunto azucarero llega con aire en la camiseta por la holgada victoria entre semana en la Copa Colombia.

El grupo principal luego del empate del lunes pasado contra Águilas Doradas, tuvieron jornada de descanso y recuperación física, y el miércoles se reincorporaron nuevamente a los trabajos normales en campo.



El jueves solamente una parte del grupo entrenó, mientras el resto de los jugadores estuvieron convocados para ser alternantes desde el banco de suplentes, para el partido de vuelta de la Copa Colombia contra Barranquilla F.C. en el cual golearon 6 goles a 0.



Seguidamente el viernes y sábado volvieron a los trabajos en la sede deportiva de Pance, para preparar el partido contra el conjunto tolimense y después viajar a la capital musical de Colombia. De momento, el equipo no presentará novedades importantes, ya que Jhon Vásquez aún debe pagar la última fecha de sanción por la expulsión contra Atlético Nacional en Medellín por la fecha 4.



Datos previos



Deportes Tolima venció a Deportivo Cali en sus dos últimos enfrentamientos de Primera División y podría hilar tres triunfos ante este rival en la categoría por primera vez desde junio 2019 - octubre 2020 (3V).



Deportes Tolima ganó sus últimos tres partidos como local en Primera División (Alianza Petrolera, Millonarios y América de Cali). La última vez que tuvieron cuatro victorias consecutivas en casa en la categoría fue entre enero y marzo de 2021 (5V).



Deportivo Cali ha empatado cinco de sus últimos siete partidos en Primera División (1V 1D). Además, sus últimos tres juegos en la categoría terminaron en tablas (Once Caldas, Atlético Nacional, Águilas Doradas).



Previo al inicio de la sexta fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I –2023, Deportivo Cali es, junto a Atlético Huila y Junior, los únicos equipos en marcar el 100% de sus goles en jugada abierta (2/2).



Hasta antes del arranque de la fecha seis de la Liga BetPlay DIMAYOR I –2023, Deportes Tolima (junto a Atlético Huila y Once Caldas) es el equipo que más goles ha recibido en la recta final del primer tiempo de sus partidos (3, entre los minutos 31-45).



Alineación probable



Kevin Dawson; Aldair Gutiérrez, José Caldera, Germán Mera, Juan José Tello; Jimmy Congo, Rafael Bustamante, Andrés Arroyo, Daniel Mantilla, Kevin Velasco; Gustavo Ramírez.



D.T.: Jorge Luis Pinto.



Estadio: Manuel Murillo Toro.



Hora: 6:20 p.m.



T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Diego Escalante (Antioquia).



VAR: John Perdomo (Huila).



Corresponsal Futbolred

Cali