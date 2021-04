Cali espera dar el golpe en su visita a Tolima en los cuartos de final

Al Deportivo Cali no lo han acompañado los resultados en los últimos dos años frente al Tolima, pero existe la esperanza de que este domingo (5:40 p.m.) en el Estadio Manuel Murillo Toro, las cosas serán distintas, cuando se midan en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021.

Los ‘azucareros’ esperan sacar un buen resultado en Ibagué, no solo porque el equipo ha tenido una mejoría en la parte futbolística, sino porque su rival viene con alta carga y está pensando en resarcirse en la Copa Suramericana tras su derrota ante Bragantino, de Brasil, y el próximo miércoles recibirá a Talleres de Córdoba.



En cuanto a la formación titular, el uruguayo Hernán Menosse reaparece como zaguero central, acompañado de Eduard Caicedo, quien suplirá de nuevo al lesionado Jorge Arias. Pero la baja más sensible, sin duda, será la del técnico Alfredo Arias, que recibió una dura sanción de tres fechas por parte de la Dimayor, “por emplear lenguaje y gestos ofensivos e insultantes”, al parecer a los jueces del compromiso ante Millonarios.



Por ello el encargado de dirigir el plantel será Ítalo Cervino, asistente técnico, que en otra oportunidad ya tuvo esa misión.



Los que sí vuelven son los dos volantes de contención habituales: Jhojan Valencia y Andrés Colorado, mientras que entre Daniel Luna o Yeison Tolosa estaría el acompañante del uruguayo Gastón Rodríguez y Jhon Vásquez, en tanto que Ángelo Rodríguez estaría como hombre en punta.



Daniel Luna, que podría ser inicialista ante el elenco de la ‘capital musical’ de Colombia, señaló que “motivados, somos un gran equipo, estamos trabajando para grandes cosas venimos haciendo las cosas, nos hemos preparado de la mejor manera, sé que confiando en Dios y en nuestras capacidades vamos a salir adelante, y la fase va a ser nuestra”.



Sobre el apoyo que ha recibido del técnico Arias sostuvo que “ha sido muy importante la confianza que me han dado el ‘profe’ y los muchachos, siempre han estado aconsejándome, apoyándome en los mejores y no tan buenos momentos, siempre voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo”.



En cuanto al ‘vinotinto y oro’ afirmó que “Tolima es un buen rival, ya lo hemos enfrentado varias veces, sabemos que lo propone, tiene una defensa, pero hemos trabajado para eso y confiando en nosotros vamos a salir adelante. Todo el semestre hemos jugado buen fútbol, a abrir los espacios, a la pelota, y sr más efectivos para poder ganar. Siempre estamos unidos, es muy importante que el equipo se encuentre bien”.



Datos en el previo



Deportes Tolima no ha perdido en los últimos cinco partidos frente al Deportivo Cali (3 victorias, 2 empates) en la Liga. Es la mayor racha invicta en este enfrentamiento desde los cinco partidos sin derrotas de Deportivo Cali en entre 2013 y 2014 (3 triunfos, 2 derrotas).



Tolima ha ganado solo dos de los últimos 10 partidos en la Liga BetPlay I-2021 (4 empates, 4 derrotas). Previa a esta racha había encadenado cinco victorias consecutivas. Además, Tolima no ha anotado en seis de los últimos siete partidos del Apertura 2021-I (1 victoria, 4 empates, 2 derrotas).



Cali fue el equipo que más puntos logró fuera de casa en el actual certamen. Además, es uno de los tres únicos equipos que logró más puntos como visitante que de local (los otros dos son América de Cali y Alianza Petrolera).



Jáminton Campaz es el jugador con más remates a portería en la Liga (22 en 14 partidos). Anotó tres goles, lo que representa el 14% de sus remates al arco.



El verdiblanco fue el equipo que más goles convirtió como visitante en la Liga, fueron 12 tantos en nueve partidos (5 victorias, 2 empates, 2 derrotas). Marco Pérez y Gastón Rodríguez, con cuatro tantos cada uno, son los máximos goleadores del Cali en el torneo, en ambos casos, convirtieron tres de sus goles jugando fuera de casa.



Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)



Hora: 5:40 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia)



Asistentes: Sebastián Vela (Bogotá) y Javer Motta (Cundinamarca).



Probables formaciones:



Tolima: Álvaro Montero; Ánderson Angulo, Sergio Mosquera, Julián Quiñones, Leyvin Balanta (Jeison Angulo); Cristian Trujillo (Nilson Castrillón), William Parra, Juan David Ríos, Jáminton Campaz; Ómar Albornoz, José Ortiz.



D.T.: Hernán Torres.



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Daniel Luna (Yeison Tolosa), Jhon Vásquez Gastón Rodríguez; Ángelo Rodríguez.



D.T. (e): Ítalo Cervino.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces