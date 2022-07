Tolima anunció fichaje de colombiano que viene de jugar en Europa

Después de anunciar como fichajes a Andrés Rentería, Kevin Pérez, Eduardo Sosa, Héctor Urrego y Christian Vargas, el vinotinto y oro confirmó la llegada de un hombre de la tierra, se trata del central Juan Camilo Saiz, quien viene de tener acción en el fútbol de Chipre. El exjugador de DIM, que pasó por Argentina y Paraguay, se vinculó oficialmente al club este jueves.

"Un hombre de la tierra se pone la VINOTINTO y ORO. Con trayectoria en equipos como Independiente Medellín, Cerro Porteño, Argentinos Juniors y un paso por el fútbol Europeo, llega al Deportes Tolima Juan Camilo Saiz para defender con orgullo el equipo de su departamento", escribió el club tolimense en sus redes.



Saiz, quien nació en El Espinal (Tolima), dijo estar muy feliz por llegar a jugar en el equipo de su tierra. "La verdad muy feliz. Estoy contento de volver a mi tierra, y más a representar un equipo con grandeza y espero seguirlo dejando en alto. Este es un compromiso mayor con la gente de acá por representar a mi departamento y a los jugadores tolimenses que tenemos mucha garra y somos profesionales".



Y agregó que no defraudará al hincha pijao: "soy un central con buen pie y me gusta salir jugando cuando se puede. Me caracterizo por tener un temperamento fuerte y es una de las cosas que se necesita para ser central, también soy muy fuerte. A los hinchas del Tolima que nos apoyen partido tras partido, y en especial yo como tolimense no los defraudaré".