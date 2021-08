¡Con lo justo! Deportes Tolima derrotó al Pasto, errático en su juego

Triunfo justo en el Manuel Murillo Toro para el Deportes Tolima, con un tanto en solitario de Andrey Estupiñán, para vencer al Deportivo Pasto, que mostró una nueva cara, en el arranque de la nueva etapa de Flabio Torres, con conceptos interesante y errores defensivos por corregir de cara al resto del campeonato.



Los campeones de Colombia entraron en búsqueda de conseguir abrir el marcador, con una propuesta de adueñarse con la posesión del balón. Sin embargo, el Pasto entró con la firme idea de confrontar las embestidas. Y es que de entrada, Juan Fernando Caicedo tuvo la primera del juego, tras una habilitación, en el borde del área, de Anderson Plata, el delantero no definió correctamente, enviando la pelota apenas desviada, por fuera.



Ray Vanegas fue el primero en ensayar, con peligro, de cara al arco de Álvaro Montero. En el punto que el cuadro de Hernán Torres no encontraba los espacios en el fondo de ataque, apareció el error en salida de Quiñones, quien quiso jugar en largo. El rebote cayó en Anderson Plata, que en jugada dudosa, bajó el balón con el pecho, aparentemente, Habilitación para Andrey Estupiñán, que iba entrando por el sector izquierdo, definió cruzado tras la salida de Diego Martínez.



Con el paso de los minutos, Tolima se hizo con las acciones de ataque, teniendo a Anderson Plata como protagonista, pues estrelló un balón en el palo, tras una gran habilitación de Jeison Angulo, quien aprovechó las distracciones generadas por Estupiñán, Caicedo y Orozco. Errores reiterativos en salida por parte del Pasto se presentaron sobre el final del primer tiempo, hasta Diego Martínez lució errático, al momento de salir con la pelota al piso.



El portero nariñense se reivindicó, en una doble atajada, tras un remate de Caicedo y Plata, evitando la caída de su arco.

El segundo tiempo arrancó con un susto para los locales, pues nuevamente, Vanegas, intentó eludir a Montero, enviando el balón por arriba. La idea de ambos, fue con más dinámica apra buscar el arco rival, pues Tolima tuvo otra opción de anotar, tras un error de Martínez, pero la pelota se fue al palo, tras el remate de Caicedo. Mientras que Hidalgo, en un tiro de esquina, cambió la trayectoria del balón, para que Montero sacara el balón sobre la línea.



Con el pasar de los minutos, Álvaro Montero empezó a ser figura, pues siempre estuvo atento a aquellos balones, que al parecer, no representaban peligro, pero, podrían complicarse. Pese a eso, Pasto empezó a adelantar líneas, siendo Vanegas el más incisivo, pese a eso, la efectividad no estuvo de su lado, pues erró la acción más clara del partido, estando debajo del arco.



Sobre el final, Miranda tuvo una nueva opción para liquidar. Habilitación de Caicedo, la anticipación de Martínez ayudó a la mala definición.



Triunfo importante para el Tolima, que llega a ocho unidades en cinco jornadas, ubicándose, momentáneamente, en la sexta casilla. Visitarán, en la próxima jornada a Equidad en el estadio de Techo.