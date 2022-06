Tolima se manifestó por el caso Gio Moreno ¿pedirán los puntos?

Nacional y Tolima ya se jugaron el primer sorbo de la gran final de la Liga BetPlay, donde los verdolagas sacaron la ventaja en la cancha. Fuera de ella, la polémica estaba centrada en la inclusión en la nómina de Giovanni Moreno, quien recientemente fue sancionado con dos jornadas, luego de los gestos realizados a la afición de Millonarios en el estadio El Campín.



Pese a esto, Nacional presentó el recurso de reposición, donde pedía que tal dictamen fuera levantado, bajo los argumentos que presentaron en dicho recurso. Durante el partido que se jugó este miércoles, en el estadio Atanasio Girardot, Tolima emitió un comunicado, alegando que el partido lo disputaron bajo protesta, ante la inclusión del volante en la nómina verdolaga.



Ahora, la polémica se centrará por el nuevo dictamen, desde el departamento jurídico del Deportes Tolima. En la carta que emitió la entidad, se emiten razones y el llamado al Comité para actuar en función de la normatividad de la Liga.



Son seis puntos en los que el club expresa el deseo, alegando incluso, el pedido de los puntos:



1. Giovanni Moreno debía cumplir la sanción de 2 fechas consecutivas a partir del 16 de junio.



2. La sanción fue notificada el 15 de junio de 2022, lo cual significa de manera incontrovertible que tiene efectos jurídicos a partir de las 24 horas siguientes a su notificación; es decir, a partir del 16 de junio de 2022. (Artículo 21 CDU: "... En los campeonatos organizados por la FCF o DIMAYOR, las suspensiones se cumplirán en forma consecutiva a partir de las 24 horas siguientes a su notificación…).



3. El partido disputado entre Atlético Nacional y Atlético Junior del 15 de junio no cuenta como parte del cumplimiento de la sanción. Y por tanto no cumplía tampoco con el presupuesto del artículo 42 CDU para pedir la suspensión de su sanción.



4. En el partido de ayer 22 de junio el jugador fue alineado, y jugó, precisamente en la fecha en que estaría cumpliendo con la primera fecha de su sanción.



5. Esto no es nada diferente a que incurrió en una infracción sancionable con derrota por retirada o renuncia, quedando el partido de ayer en cero - tres (0-3) a favor del Tolima. (Artículo 83 CDU: "Infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia. d) Al club, selección municipal o departamental que haga actuar en el campo de juego o permita la presencia en el banco de suplentes, jugadores suspendidos o inhabilitados").



6. El Comité Disciplinario del Campeonato tiene una oportunidad única para devolver la credibilidad y confianza enla justicia deportiva que hará tanto bien a nuestras competencias