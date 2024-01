Deinner Quiñones se confesó y le gustaría jugar en Millonarios

Deinner Quiñones finalmente se quedó sin club para este inicio de Liga BetPlay, luego que el extremo finalizara su contrato con el Independiente Medellín tras haber participado en 38 encuentros y marcó 3 goles con el poderoso durante 2023.

Sin embargo, el tumaqueño de 28 años se refirió al equipo donde le gustaría estar en un futuro, ya que se siente identificado con la idea de juego de este club.

En diálogos con el programa, El Vbar de Caracol Radio, Deinner Quiñones se refirió a su ilusión de jugar en Millonarios, equipo que dirige Alberto Gamero, técnico que estuvo con el jugador de 28 años en Deportes Tolima. Explicando porqué le gustaría estar en el cuadro embajador, además de querer aportar en el embajador.

“Millonarios tiene una plantilla bastante buena y vienen un largo tiempo mostrando buen fútbol con Gamero. Y quién no se enamora, no solo del equipo, sino del fútbol que proponen hoy en día”, explicó el ex Independiente Medellín.

Además habló sobre los acercamientos con el club capitalino. “Tuve unos principios de diálogo con Millonarios, pero al final no se llegó a nada (...) Hasta el momento no (más diálogos), en su momento me mencionaron que íbamos a seguir hablando, pero no se llegó a ningún término y terminamos las negociaciones”.

Más allá que aún no ha existido un acuerdo inicial por Quiñones, el jugador recordó su paso con Deportes Tolima, cuando fue dirigido por el actual DT de Millonarios, Alberto Gamero, en 2016. “Yo desde muy joven tuve a Gamero y a mí me encanta como trabaja, como trata al jugador. Lo conozco bastante bien y me gustaría poder aprender mucho más de él. En mi etapa en el Tolima tuve para aprenderle más, pero mi paso fue bastante corto”.

Hasta el momento Quiñones continúa como agente libre y espera ser fichado por un club para este 2024.