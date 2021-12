‘Vernos instalados en Libertadores nos da mucha satisfacción’: Dudamel

Deportivo Cali presentó una plantilla emergente y cayó 1-0 este miércoles en Pereira en el último partido del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021, llave que dominó con amplitud para clasificarse de forma anticipada a la final.



No obstante, la mejor noticia para los ‘azucareros’ es que ya está en Copa Libertadores 2022, aunque el cuerpo técnico y jugadores quieren ser campeones para estar en la fase de grupo



Acerca de la derrota en Pereira, Rafael Dudamel señaló que “no podemos estar satisfechos porque hemos perdido un partido que para nosotros no era un trámite, para nosotros era ciertamente darle la prioridad al descansar a gran parte de los futbolistas que pueden estar convocados para la final, y darles minutos a nuestros canteranos para seguir impulsándolos dentro de ese crecimiento que requieren dentro del proceso del profesionalismo. Creo que lo han aprovechado, ha sido muy valioso para nosotros tener una evaluación muy interesante, pero uno siempre quiere que sus jugadores crezcan de la mano con el triunfo”.



El timonel agregó que “sin embargo, esto va a servir para forjar ese carácter, hay que levantarse mañana, después de la derrota de hoy nos vamos con la tranquilidad de que vamos a tener el grupo sano y disponible para la final”.



Sobre los objetivos y si el partido le sirvió para ver cuáles serán los suplentes en la final, respondió: “Los suplentes y también titulares, porque no tenemos un equipo definido para el domingo, tenemos que esperar cuál va a ser el rival. Tenemos una idea de quiénes van a ser los inicialistas, pero hoy he visto unos elementos interesantes que nos pueden servir para terminar de conformar el equipo inicialista para el domingo y la convocatoria, así que a corto y mediano plazo este partido para nosotros ha sido valioso, me hubiese gustado terminar ganando en los cuadrangulares”.



Acerca de la clasificación a la Copa Libertadores, oficializada por la Conmebol, afirmó que “se veía bastante distante cuando llegamos la posibilidad de clasificar a los ocho, muy lejana la posibilidad de estar en una competición internacional. El esfuerzo de los jugadores ha valido para hoy estar ya instalados en Copa Libertadores, pero el Deportivo Cali es un equipo de historia, un equipo grande, que tiene quedar instalado en la fase de grupos, pero para poder alcanzar ese objetivo hay que salir campeones, tenemos 180 minutos, nos tiene muy ilusionados poder ganar el campeonato y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Claro que vernos instalados en Libertadores nos da mucha satisfacción, pero siempre queremos más y ese elemento adicional es quedar instalado en la fase de grupos, así que vamos a jugar esta final con la intensidad que nos corresponde y nos caracteriza”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces