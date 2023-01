Dawson y Riascos son conscientes del reto que tienen con el Cali

Para este este primer semestre del 2023, el Deportivo Cali está en la búsqueda de dejar los malos recuerdos del 2022, para volver a los puestos de privilegio y evitar complicaciones en el tema del descenso.



En este mercado de pases llegaron varios jugadores, entre ellos el arquero uruguayo Kevin Dawson, quien reveló la meta que tiene con el Cali: “el objetivo principal y creo que va en lo grupal también, es ganar. En mi caso en el ser portero, tengo que transmitirle seguridad al equipo y creo que desde ahí es donde parte para conseguir los resultados, que nos puedan poner por delante”.



Reconoce que llega a un equipo con peso: “si bien vengo de Peñarol, un equipo grande, me toca llegar a otro grande y la verdad que estoy muy contento. Tomarlo con mucha responsabilidad, mucho trabajo y compromiso, así que esperamos que dentro de la cancha todo salga bien”.



No es ajeno a la historia de varios de sus compatriotas en el club: “por suerte en este equipo han pasado varios colegas uruguayos y lo han hecho de gran manera consiguiendo títulos y dejando una muy buena imagen, tanto en lo deportivo como en lo humano, y quiero ir por ese mismo camino, pero sé que hay que trabajar mucho, con humildad y respetó. Así que con el apoyo de los compañeros, el Comité Ejecutivo que ha confiado en mí, espero devolverles toda esa confianza dentro de la cancha”.



Luego compareció el defensor Kevin Riascos, sobre el importante reto que tiene en su posición con los azucareros: “el defensor está para eso, lo que dice la palabra, defender y para eso me trajeron. Afortunadamente el año pasado fue muy bueno para mí a nivel defensivo y es lo que vengo aportar al Deportivo Cali. Tuve presente los partidos del equipo cuando hubo el interés, había falencia en la parte posterior y así que vinimos a trabajar con los compañeros, a tratar de sacar los mayores ceros posibles en la temporada, que es lo que nos califica a nosotros como defensores”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15