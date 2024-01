Alfredo Arias contento por la victoria: 'Era necesaria y difícil'

Independiente Medellín resurgió entre las cenizas tras recibir la goleada 5-0 frente a Millonarios en la capital del país y por la mínima diferencia logró sumar sus primeros tres puntos del campeonato frente a Deportivo Pereira que no logró contener el ataque del poderoso que se hizo fuerte al minuto 75 con una anotación de Jaime Andrés Peralta.



Tras la victoria, Alfredo Arias, técnico del conjunto de la montaña dio sus sensaciones en medio de la rueda de prensa asegurando que fue un partido “difícil de jugar", resaltando la valentía de los jugadores que estuvieron dentro del terreno de juego.

El estratega también añadió que uno de los aspectos faltantes en el Medellín fue la “Efectividad para terminar las jugadas", y añadió que “El equipo en el primer tiempo, me gustó lo que mostró y ya en el segundo tiempo el equipo rival, sacó al número nueve y a nosotros nos costó recuperar la pelota".



Arias también resaltó la anotación de Jaime Andrés Peralta afirmando que fue “Un gol de un chico de 18 años en el cual tenemos muchas esperanzas" y complementó asegurando que es “Una victoria que era necesaria y difícil, la cual la valoriza el rival que jugó bien".



Ante la posible salida de Edwuin Cetre, Alfredo confirmó que sí bien existe un interés, todavía no se ha concretado nada y afirmó que “Estoy muy conforme con lo que tengo. Como siempre digo, lo que tengo son los mejores. El mercado de pases aún no se cierra. El campeonato es largo y apenas empieza".