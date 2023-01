Gustavo Ramírez: ‘Acá quiero ser el goleador y un jugador importante’

Deportivo Cali continúa con su plan de pretemporada, en el cual los dirigidos por el técnico Jorge Luis Pinto, iniciaron su segunda semana de trabajos pensando primeramente en afrontar los distintos juegos preparatorios y luego el inicio de la liga colombiana a finales de este mes de enero.

Uno de los jugadores que llegaron a reforzar el ataque es el paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, quien se notó muy emocionado al llegar a la institución: “estoy muy contento de estar acá, en un equipo histórico de Sudamérica, no solo de Colombia. Un equipo muy grande con mucha historia, que me llena de orgullo estar acá. El primer día el profesor Pinto me habló con mucha confianza, queriendo traerme acá, se dieron las cosas, estoy muy contento de llegar.”



Espera ser goleador en el fútbol colombiano: “en el jugador de fútbol todo se basa en la confianza, si se tiene la confianza y el apoyo de tus compañeros, la directa y la hinchada, es un plus más que te da para dar lo mejor. En mi equipo anterior en Colombia no pude jugar muchos partidos de titular, pero estuve ahí siempre para dar la manito cuando se podía. Acá quiero ser el goleador y un jugador importante que marque la diferencia”.



Siguen trabajando para sacar el equipo adelante: “estamos trabajando muy fuerte, no hay otro comino en el éxito. Estamos trabajando de la mejor manera todos los compañeros y cuerpo técnico; me gusta mucho la entrega y disposición que se tiene, porque al final eso va a ser lo que nos saque adelante. Estoy muy feliz de estar acá”.



Cabe recordar que Gustavo Adrián pasó por el Deportes Tolima entre el 2021 y 2022, donde logró ser campeón del torneo apertura del 2021 y de la Superliga del 2022, pero no pudo consolidarse como titular en el cuadro Pijao. Ahora busca ser ese delantero habitual y goleador en el Deportivo Cali.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15