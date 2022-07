Dayro dijo NO a grande del FPC que lo quiso de vuelta: dio las razones

Dayro Moreno, goleador de la Liga Betplay I-2022 con 13 goles en 21 partidos, reveló que uno de sus exequipos en Colombia lo contactó para tenerlo de vuelta y tuvo que decir que no porque ya había dado su palabra en Atlético Bucaramanga. El atacante tolimense celebró recientemente una cifra importante en su carrera, llegando a los 300 goles como profesional.

En charla con el Vbar, de Caracol Radio, el tolimense contó este martes que tuvo la posibilidad de hablar con los directivos de Millonarios y que no pudo darse su llegada. "Tuve la oportunidad de hablar con el presidente, hubo un acercamiento pero sabemos que en el fútbol es así, por ahí no se llegó a un acuerdo. Muchas gracias al profe Gamero, a los jugadores de Millonarios, a la junta directiva porque me tuvieron en cuenta en su proyecto para estar en la plantilla de ellos, pero yo soy un hombre de principios y ya le había dado la palabra a Bucaramanga".



El delantero dejó claro lo bien que la está pasando en el Bucaramanga, en el que consiguió brillar tras su regreso de Bolivia donde jugó con Oriente Petrolero. "Yo estoy contento porque la gente desde que llegué me hizo sentir como en casa. Bucaramanga me abrió las puertas y Dios quiera conseguir objetivos más importantes", mencionó en el Vbar.



Millonarios no fue el único que lo contactó para fichar esta temporada, Deportivo Cali también lo tuvo en sus planes pero él se mantuvo en la decisión de seguir en Bucaramanga. Recalcó que había dado su palabra y por eso no cambió de rumbo en 2022-II.