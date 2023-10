Alarma por Macalister Silva: Gamero explicó motivo de su ausencia

Millonarios jugó contra Unión Magdalena y al final, ambos terminaron empatando 2-2 en El Campín en el aplazado de la fecha 15 de la Liga BetPlay 2023-II. Sin embargo, hubo un tema que llamó mucho la atención y fue la ausencia del capitán David Macalister Silva.

Silva estaba dentro de los convocados para enfrentar al Unión, pero de manera inesperada, el capitán no apareció en la nómina titular ni tampoco estuvo en el banco de suplentes.



Luego de finalizado el partido, se supo que el capitán se ausentó porque se encontraba enfermo y esa situación la aclaró Alberto Gamero en conferencia de prensa, confirmando que no se sentía bien y tuvo que ir al hospital a que lo revisaran, dejando por ahora en duda su participación para el próximo partido contra Santa Fe.



“Tenía malestar estomacal. En la mañana me dijo y tuvo que ir a la Fundación Santa Fe. Allí quedó más o menos tres horas, salió del hospital, pero hasta la hora del partido me comuniqué con él y me mencionó que se sentía mucho mejor, pero que la fiebre no le bajaba. No es lesión, es una virosis, vamos a ver si se alcanza a recuperar”, dijo Alberto Gamero.





Por ahora, habrá que esperar si David Macalister Silva se alcanza a recuperar, pues Millonarios tendrá un partido clave el sábado 21 de octubre contra Santa Fe y no se sabe con exactitud su presencia en ese clásico.