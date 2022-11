David González confía en su grupo para vencer a Águilas Doradas

A todo o nada, el Deportivo Independiente Medellín deberá ganar en las tres fechas restantes en los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay II-2022, si quiere ser finalista. David González, técnico poderoso sabe lo que se está jugando y este martes contra Águilas Doradas será un encuentro sin margen de error.



“Desde la parte táctica, cambia en la manera de lo que nos pueda ofrecer Luciano (Pons), desde lo colectivo para llegar al arco contrario, después, nosotros debemos tener la mentalidad de ir a buscar el resultado, reducirle los espacios al rival y tener un mayor control de la pelota. Después, es utilizar la misma idea de juego que nos trajo hasta acá y no podemos abandonarla”, detalló.



Recordando el encuentro anterior, González dijo que “Águilas no nos hizo ver mal, el planteamiento fue acorde a lo que se hizo. El rival tuvo más la pelota, pero no nos inquietaba. Si nosotros reducíamos espacios, ellos no encontraban para crear situaciones de gol. De la única manera que nos hicieron daño fue en la media distancia, lastimosamente, nos condicionaron el resto del partido con ese gol. Quisimos salir, algunas veces de manera desordenada que por poco nos costaba otro gol, no veo que en los 90 minutos nos hicieron ver mal.



Pensando en lo que viene este martes, el estratega indicó que “la idea es ir por el partido, salir a buscar el resultado, las condiciones son distintas, la cancha es distinta. Porque en Rionegro, el campo no tiene las condiciones ni las dimensiones para aplicar nuestra idea de juego que practicamos. Jordy Monroy sería quien reemplace a Juan Guillermo (Arboleda) pienso que es él quien tiene unas características similares, su posición natural es de lateral, aunque también ha jugado como extremo”.



Además, “va a sonar muy feo, a mí no me preocupa nada. Si hablamos por funcionamiento, confío en mis jugadores y en la información que les hemos dado, practicamos en varios escenarios. Uno en el que el rival se repliega y sale en contraataque. La verdad es que estoy tranquilo por la manera en la que entrenaron mis jugadores, tenemos muchas cosas bajo control, lo único es que no podemos controlar los demás resultados. Águilas no puede ganar más partidos y eso es lo que no está a nuestro alcance, de resto estamos haciendo todo lo posible para hacer un gran partido y poner al grupo a dos puntos, donde lo mental pueda afectarle al equipo que va líder”.



El técnico cree en su equipo y quiere demostrarles a los hinchas rojos en la cancha, que se puede seguir soñando con estar en una nueva final. “Yo no soy nadie para cambiarle escepticismos a los demás, en la cancha es donde debemos demostrar y ese escepticismo puede cambiar si ganamos. En el micrófono podemos hablar cosas bonitas, pero lo que vale es lo que se demuestre en la cancha”.



González no quiere cambiar su idea, pero si tener variantes.

“Tenemos un funcionamiento y una idea que la estamos demostrando en cada partido y que esta semana con varios escenarios, favorables, otros no tanto, donde usamos variantes para que el equipo sepa qué debe hacer, no ponernos a improvisar y esperar un golpe de suerte. Ojalá que podamos hacer un partido donde lo resolvamos pronto. Águilas no está necesitado de salir por los tres puntos, desde que el partido inicia, tendrían un empate que los deja bien y a nosotros muy mal. Ellos sumarán más jugadores en defensa, nosotros debemos tener una estructura la cual logre resolver lo que el rival nos quiera plantear, las relaciones entre nuestros jugadores para explotar debilidades y sea un partido que resolvamos lo más rápido posible”.



Volviendo al análisis previo a este encuentro, David señaló que “es un partido que tenemos las ganas de jugarlo en una cancha distinta. En Rionegro, la cancha no permite un juego que nos favorece, sumado a las condiciones meteorológicas no se nos dieron las cosas. En nuestra cancha y con nuestra gente, esperamos plantear el juego que queremos, seguramente el partido será distinto. Ellos van a ser más cautos, nosotros más propositivos, dependerá de nosotros resolver el contexto que ellos nos planteen”.



Agregó que, “hay equipos que ciertos contextos los ponen incómodos. Otros no tanto, Águilas en su casa se siente más cómodo cuando un rival lo presiona y deja espacios. Los resultados al final condicionan todo, en Cali contra América no fuimos tan propositivos, pero ganamos, si no conseguíamos el resultado nos tildaban de amarretes. Hay que salir a ganar, tener en cuenta las precauciones y mantener la misma intención durante todo el partido. Es difícil jugando de local y que nuestra hinchada logre desesperarse porque no se dan los resultados y a veces se contagia. Hay que estar tranquilos, buscando la manera de explotar espacios para resolver. Debemos mantener esa cordura”.



Finalmente, valoró el esfuerzo de los hinchas y saben que su aliento es fundamental para lograr un nuevo objetivo. “Nuestra hinchada nos va a acompañar como siempre, hará sentir al rival como visitante, nos queda irnos arriba en el marcador rápidamente, controlar el partido y con una victoria, quedar a dos puntos del líder con dos fechas por disputar. Eso es lo que esperamos, ganar y que todo se tenga que definir al final”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8