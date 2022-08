González: ‘No hay que buscar disculpas, hay que hacerle frente a esto’

Con 12 partidos dirigidos como entrenador, David González, estratega del Deportivo Independiente Medellín, habló tras la derrota 3-0 sobre Águilas Doradas, por la novena fecha en la Liga BetPlay II-2022.



“Fue el partido con el rendimiento más bajo, por lo menos lo que observo desde la raya. Luego viéndolo detenidamente observaré otras cosas mejores o peores. La salida de juego iniciando el partido es incluso, donde más fácil lo hicimos, logramos superar esa primera línea de presión del rival, pero lastimosamente no encadenamos, nos faltó profundidad, romper por bandas y eso nos llevó en no poder crear una sola opción de gol”, indicó.



Además, “defensivamente, lastimosamente el gol llega en una jugada que nadie quiere, sumado a la situación que estamos viviendo, se golpea mucho anímicamente a los jugadores. Luego, cuando se pierde el penal, se golpea más aún y esos dos goles termina siendo producto de la impotencia del equipo en la cancha”.



Pensando en lo que viene, con un duro calendario por delante, arrancando el próximo domingo contra Nacional, en el clásico, González comentó que “en estos momentos, lo más fácil es apelar a los jugadores que no están. Las decisiones se tomaron conscientemente, erradas o no ya se tomaron. Queriendo practicar un fútbol con amplitud y ruptura por los costados, nos ha costado porque no hemos podido explotar. Acá se podría hablar del nivel de los jugadores o que los jugadores puedan entender o explotar eso. No hay que buscar disculpas, hay que hacerle frente a esto, buscar darle la vuelta y seguir, no hay nada más”.



Por su parte, Andrés Ricaurte señaló que “sentiría que no hubo un buen partido en la creación y la finalización. Cuando nos llegaron, nos cobraron, el primero es un autogol, el segundo es un penal y el tercero quedamos mal parados. Yo creo que más allá de lo defensivo, nos faltó más generar en ataque”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8