Águilas ‘cazó’ al DIM y se metió a los ocho: victoria 3-0 en Rionegro

Águilas Doradas derrotó 3-0 al Deportivo Independiente Medellín, por la novena fecha en la Liga BetPlay II-2022. Con goles de Víctor Moreno en contra, Robinson Flores y Jhon Fredy Salazar, los del oriente antioqueño lograron su segunda victoria consecutiva en el campeonato y quedó parcialmente en el grupo de los ocho. El poderoso fue antónimo a su apodo, un equipo pálido, sin ideas y muy limitado técnicamente.

El frío de Rionegro, no mermó las ganas de ambos equipos, los primeros 20 minutos, ambos equipos se repartieron el control de la pelota, pero sin mucha profundidad. Al 25, Sebastián Rodríguez sufrió una lesión que lo hizo salir del partido, en su lugar ingresó Jean Pestaña.



Al minuto 35, Águilas Doradas abrió el marcador, luego de un centro de costado de Yhorman Hurtado, Víctor Moreno desvió la trayectoria del balón, anotando el gol en propia puerta.



Tras el gol, Medellín controló la pelota y salió a buscar el arco contrario, pero no era profundo, ni peligroso. El marcador no se movió en la primera mitad. En la etapa complementaria, ingresó in el DIM Diber Cambindo en lugar de Luciano Pons.



El encuentro transcurría con normalidad, de menor a mayor en cuanto al juego fuerte. Kevin Castaño vio la tarjeta amarilla al minuto 5 para Águilas Doradas. Al minuto 15, ingresó en el DIM José Hernández Chávez en lugar de Daniel Torres.



El Medellín se animó y al minuto 17, un remate de Chávez se fue desviado. Respondió al minuto 21 el conjunto dorado, pero el remate de Pérez se fue desviado. Al minuto 26, ingresó Orlando Berrío en lugar de Marco Pérez.



Sobre el minuto 30, Adrián Arregui fue derribado dentro del área, Wilmar Roldán determinó que había penal. Un minuto después, lo erró Christian Marrugo con un remate muy ajustado al palo izquierdo.



Al minuto 36, Orlando Berrío incursionó dentro del área por el sector derecho, al jugador le cometieron falta y Roldán no dudó en sancionar el penal. El cual cambió por gol Robinson Flores. El venezolano se destacó a lo largo del encuentro.



Sobre el minuto 40, ingresaron en Águilas Doradas, Mateo Puerta y Joel Contreras, en lugar de Auli Oliveros y Kevin Castaño. En el DIM debutó oficialmente Johan Martínez, el jugador vallecaucano ingresó en lugar de Christian Marrugo.



En tiempo de reposición, Jhon Fredy Salazar aumentó la cuenta para Águilas Doradas, con un potente remate al borde del área. El equipo del oriente antioqueño se quedó con un hombre menos, por la expulsión con doble amonestación de Robinson Flores. Al final, los dirigidos por Leonel Álvarez siguen en buen camino pensando en la clasificación y por lo menos, al terminar esta jornada dominical, terminarán como octavos en la tabla de posiciones.



En la próxima fecha, Águilas Doradas recibe a Envigado Fútbol Club, mientras que Independiente Medellín recibe en el Atanasio al Atlético Nacional.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8