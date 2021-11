Darwin Andrade y la motivación del Cali para lograr la clasificación

Once Caldas será este domingo (3:30 p.m.) juez del Deportivo Cali en Palmaseca, donde el cuadro verdiblanco espera sellar su clasificación a los cuadrangulares en la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2021.



Luego de su derrota 1-0 frente a Jaguares en Montería los ‘azucareros’ descendieron al séptimo lugar y a pesar de acumular 30 puntos y contar con +6 en la diferencia de gol, no han sellado su tiquete a la siguiente fase del certamen.



Los números indican que si pierde con el conjunto albo y Envigado supera por más de tres goles al Huila, el cuadro antioqueño podría desalojarlo de dicho puesto. Bucaramanga también podría hacerlo, en un caso más hipotético, si le gana por 6 goles a Equidad en Bogotá y hasta el mismo Jaguares si pasa de esa misma cantidad ante Patriotas en Tunja.



De allí que el partido dominical sea considerado de alto riesgo y obligue a que los dirigidos por Rafael Dudamel tomen todas las precauciones del caso, imponiendo su juego de ataque.



Según el lateral izquierdo Darwin Andrade, “lo más importante es que estamos mentalizados en hacer las cosas bien porque tenemos objetivos claros, que es llegar a las finales, se ha demostrado partido tras partido, han pasado cosas y tropiezos, el equipo venía de 9 fechas invicto y eso demuestra el compromiso que tiene el equipo, todos estamos compenetrados con eso y esperemos primero terminar la fase regular con 3 puntos y a empezar a vivir las finales”.



Sobre el módulo de tres defensores que usó Dudamel en la capital cordobesa, explicó: “No lo utilizamos muy seguido, lógicamente se necesita de más actividad física, tenemos que actuar como carrileros de atacar y defender muchísimo más, las veces y el tiempo que el profesor lo quiera implementar tenemos que hacerlo de la mejor manera. Somos profesionales y tenemos que adaptarnos a cualquier situación, de pronto no nos funcionó como queríamos en el partido pasado, pero somos profesionales y siempre tenemos que estar con la mejor disposición en cada partido en el que el profe’ emplee este sistema, para nosotros no es nada que hagamos constantemente, siempre vamos con el cuatro, pero las veces que se implemente tenemos que darle buen funcionamiento al equipo”.



Sintonizado con las declaraciones recientes de su entrenador, afirmó que “no estamos clasificados, pero después de que estén las matemáticas nuestra mentalidad y nuestro propósito es llegar a la última fecha y ganar, sin depender de otros resultados. Creo que lo hemos hecho de buena manera, hemos trabajado muy bien pensando en nosotros y sacar el resultado para empezar a vivir las finales, lo más importante es sumar los tres puntos para estar más tranquilos y plantear de buena manera con los rivales que nos toquen en las finales”.



