Lo piden, lo ignoran pero él quiere ir a Selección: 'está el sueño'

Aunque nadie hable de la Selección Colombia por estos días, aunque ni siquiera se mencionen candidatos para director técnico ni haya movimientos certeros para definir un norte después de la eliminación del Mundial de Catar, hay talento y capital humano para comenzar la tan necesaria renovación.

Se dice que habría un partido amistoso contra Arabia Saudita el 5 de junio en España y se especula que, en calidad de interino, podría dirigir Héctor Cárdenas, actual entrenador de la selección Sub 20.



Pero mientras se confirma algo desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que no tiene prisa de elegir al sucesor de Reinaldo Rueda, hay quienes levantan la mano, por si no los han visto.



Un nombre que se pidió con insistencia en el pasado ciclo de Rueda, al menos para acercarlo al proceso, fue el de Daniel Ruiz, el número 10 de Millonarios y quien ha hecho una temporada notable. Este fin de semana, por ejemplo, estuvo en los dos goles de la victoria 1-2 contra Patriotas.



Pues bien, el tema esá sobre la mesa y Ruis, al ser consultado por sus ambiciones, no le hace el quite a la ilusión.



“En el momento en que estaba la selección, fuera quien fuera, lo importante era apoyar. Todos éramos la selección. Lo importante era intentar lograr la clasificación. Pero no, todo llega a su tiempo. Obviamente está el sueño y, con la ayuda de Dios, llegará en el tiempo que él quiera”, afirmó Ruiz en el programa Saque Largo de Win Sports.



Si hay que iniciar una renovación, es cierto que no partirá de ceros, porque todavía hay varios en la selección mayor que tienen mucho por aportar, pero nombres como el de Ruiz habría que tenerlos en cuenta. Claro, si hubiera entrenador, si alguien estuviera al frente ya, si hubiera un proyecto... en fin.