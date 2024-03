¿En qué se parecen América y Nacional hoy? El ex que los ve iguales

América de Cali y Atlético Nacional comparten más que el status de ser dos de los equipos más ganadores de Colombia. Se parecen en la presión tan alta que padecen por los resultados, en las obligaciones que adquieren con una afición tan leal como exigente y, ahora mismo, en la crisis de resultados que viven.

Y para entender en qué se parecen y en qué se diferencian nada mejor que alguien que ha pasado por los dos conjuntos y que conoce de primera mano lo que se vive adentro.



Es el caso de Daniel Bocanegra, de 36 años, quien supo ganar vestido de verde y ahora vestido de rojo ha tenido graves dificultades.



¿Qué pasa en este inicio de año? "Nos faltó un poco de todo, tanto en la parte de concretar los goles como ser más sólidos en defensa o creamos muchas opciones y en la primera que llegaban, nos concretaban, es un bajón anímico y ver que no concretábamos y la primera que tenían ellos, concretaban. Juega la parte mental y eso nos afectó un poco", dijo en charla con el Vbar de Caracol.



Y en este punto, un asunto claro que define la realidad de jugar en un club como América: "Para nosotros es un fracaso no entrar en lo ocho, por lo que es América, los jugadores que tenemos, lo que se trajo y los que había, sería un fracaso no clasificar a los ocho, tenemos que dar todo de sí para clasificar si o si”.



Pelear el título no es opción sino obligación: “Sí, la verdad sí. Tenemos equipos para pelear, hemos dominado en muchos partidos, estábamos intentando calmarnos y sobreponernos a varias situaciones, ojalá que el triunfo nos dé el plus para voltear todo o que tenemos en contra”.



Por eso, a la hora de la comparación entre América y nacional él no duda: "No hay diferencia, los dos son equipos grandes, que pelean todos los torneos, hay la obligación de ganarlos por la grandeza de los equipos y es algo lindo, uno siempre quiere estar en alguno de los dos clubes por la grandeza que tienen”, concluyó.