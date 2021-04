¿Cuáles son los partidos con VAR? Se vienen los cuartos de final

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol determinó que todos los partidos correspondiente a la fase de Cuartos de Final ida y vuelta en la Liga BetPlay tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR:

Ida



Llave A: La Equidad vs Atlético NacionalLlave B: Junior FC vs Independiente Santa Fe

Llave C: América de Cali vs Millonarios FC

Llave D: Deportes Tolima vs Deportivo Cali



Vuelta

Llave A: Atlético Nacional vs La Equidad

Llave B: Independiente Santa Fe vs Junior FC

Llave C: Millonarios FC vs América de Cali

Llave D: Deportivo Cali vs Deportes Tolima