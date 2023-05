Vélez lanzó duro dardo al Junior: '¿Por qué les mancharon el nombre?'

El periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a la situación del Junior con los jugadores Walmer Pacheco, Ómar Albornoz, César Haydar y José Ortíz, quienes fueron investigados por presuntos actos de indisciplina en medio de un escándalo que terminó en la salida de Luis 'Chino' Sandoval, quien llegó alicorado a un entrenamiento la semana anterior.



En su audiocolumna de Palabras Mayores, en Antena 2, Carlos Antonio se refirió al comunicado de prensa del club del pasado lunes, en el que aseguró que no encontró méritos para sancionar a los jugadores en mención. Es decir, no comprobaron ningún acto de indisciplina para ser castigados como Sandoval.

"La semana pasada a un jugador del Junior le cancelan el contrato por beodez (borrachera) demostrada y declarada, y en el mismo comunicado, dicen que los señores Pacheco, Hayder, Albornoz y Ortíz también serán investigados porque también incurrieron en actos de indisciplina (...) Sale un comunicado en el que dice que no, que estaban rezando, que pasaron por la iglesia y antes de entrar se tomaron un guarapo, que son absolutamente inocentes", dijo.



Vélez criticó la forma en la que Junior manejó la situación y comunicó públicamente una investigación interna. "Si son inocentes por qué les mancharon el nombre en el primer comunicado, ¿no era mejor guardar silencio y decir estamos investigando cuatro jugadores, sin nombre? Después deciden y no pasa nada".



Y agregó: "Los señalan y todos los vemos como los guaraperos de turno y de la noche a la mañana, inocentes palomas. ¿No será más bien necesidad deportiva? La historia podría ir en contra si a Junior lo eliminan. Si esto es verdad ya le mancharon el nombre a estos jugadores".



Aunque el periodista mencionó que podría tratarse de un "indulto" para que Hernán Darío 'Bolillo' Gómez pudiera utilizarlos ante Atlético Huila, en busca de la clasificación, el técnico decidió no incluirlos en la convocatoria. Los borró desde que surgió el escándalo de indisciplina, y de hecho, en Barranquilla aseguran que si el equipo consigue clasificarse, tampoco jugarían lo que resta del torneo.