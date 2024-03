Presidente de Millonarios habló claro de la crisis: respaldo a Gamero

En Millonarios hay máxima preocupación por lo que ha pasado en el 2024: crisis de resultados en la Liga BetPlay I, lesiones que le han pegado al plantel y complicación para jugar los cuadrangulares, aunque todavía las posibilidades están claras.



Y todo esto, a solo días de conocer el grupo que le corresponderá al embajador en la Copa Libertadores, y a solo semanas de debutar en la máxima competición de clubes de la Conmebol.



Así, desde la dirigencia también aceptan que hay alerta por el mal momento; y el presidente Enrique Camacho encaró la crisis para hablar claro del presente del club bogotano.

“Naturalmente, estoy preocupado, estamos haciendo las cosas, no como deberíamos. Hay que hacer muchas correcciones. Somos conscientes que tenemos que mejorar y cambiar, recuperar nuestra emoción y prestigio”, aceptó Camacho en declaraciones a SEMANA.

Camacho, sin embargo, confía en el técnico y en sus jugadores. Sobre el plantel, planteó que “posiblemente bajaron la guardia y se desanimaron. Hay que recuperar ese esfuerzo”. Y fue autocrítico: “No hay excusas, estamos jugando mal y tenemos que corregi”.



El dirigente ratificó el respaldo a Alberto Gamero: “Hasta el último minuto. No nos rendimos. 100 % apoyo a Gamero, no hay discusión”.



Además, Camacho respondió a quienes han criticado a los refuerzos albiazules. “Se consiguieron los jugadores que el DT consideraba que requería. No fue por austeridad o capricho, un equipo ganador del año pasado con algunos refuerzos”.