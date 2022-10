Habrá nuevo integrante en el FPC: club descendido tendría otro nombre

Después del descenso definido de Patriotas y Cortuluá en Liga BetPlay, desde ya directivos empiezan a trabajar para volver a la primera división y su estancia no sea tan larga y por ello, los de Tuluá esperan hasta cambiar su nombre para así volver con aires renovados en el próximo año.



Así las cosas, Óscar Ignacio Martán, máximo dirigente de Cortuluá tiene en su cabeza una reestructuración que se haría efectiva de cara a la estancia de su equipo en la segunda división del y con ello, lograr volver a la Liga BetPlay con aires renovados.



Martán reconoció en una entrevista a RCN Radio, que el alcalde del municipio de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría, mostró con hechos lo dicho y “mejoró el estadio, arreglaron los camerinos, hicieron sala de prensa, camerino para árbitros y un par de canchas”.



Por esa razón, el dirigente estaría pensando la opción de llevar a Cortuluá a Yumbo y activar el fútbol profesional en esa cancha tras las buenas iniciativas que tiene la gobernación local, dejando en claro que mientras ha estado Cortuluá en el fútbol profesional, no ha visto ese mismo apoyo.



“Desde su fundación no ha habido ninguna alcaldía que lo haya patrocinado. El estadio es del municipio y lo respetamos, pero hay una gran diferencia en lo que invierte en un estadio como el Pascual Guerrero a lo que se invierte en Tuluá. La iluminación vamos para muchos años y no hay”, fue contundente Martán.



De esta manera, Cortuluá pasaría a dejar su razón social actual y se volvería Industriales FC, según reconoció el mismo Óscar Ignacio Martán, quien lo único que busca son insumos para dar mejor espectáculo en el fútbol profesional y por ello, no le importaría cambiar de sede ni nombre.



Por el momento, Cortuluá espera terminar de la mejor manera en Liga BetPlay enfrentando a Junior y Águilas Doradas antes de su regreso a segunda división.